Para ajudar no crescimento, o Banese oferece linha de crédito para compra de drone agrícola

Equipamento está sendo cada vez mais utilizado para melhorar a qualidade do agronegócio, podendo ser usado, inclusive, para a dispersão de grãos durante o plantio

É crescente a quantidade de soluções tecnológicas e maquinários agrícolas inovadores que surgem diariamente para melhorar o desempenho da produção agropecuária em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (faturamento, VBP) no Brasil cresceu 10,1% em 2021 no comparativo com o ano anterior. Dentre os motivos está a capitalização dos produtores rurais com a valorização das matérias primas, as chamadas commodities, no mercado financeiro.

Para ajudar nesse crescimento, o Banese disponibiliza para o produtor rural linhas de crédito que possibilitam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas. A novidade deste ano é o financiamento de aeronaves não tripuladas (drones), que chegaram ao agronegócio com o propósito de auxiliar no tratamento das lavouras e pastagens, especialmente na pulverização de defensivos agrícolas, dispersão de grãos, e de herbicidas nos pastios, como explica o gerente de Negócios do Espaço Banse + Agro, Alan Dias.

A linha de crédito foi uma das mais procuradas pelos empresários do setor durante o SEALBA Agro Show, feira agrícola realizada em Itabaiana de 10 a 12 de fevereiro. De acordo com Alan Dias, os trâmites para a concessão desse crédito são os mesmos já utilizados pela instituição para as operações tradicionais, e qualquer pequeno, médio ou grande produtor rural pode solicitá-la, desde que apresente projeto e possua capacidades técnica e financeira.

“Os produtores ficaram bem felizes quando souberam da possibilidade de financiar o drone com o Banese, tendo o mesmo prazo para pagamento e condições que em uma operação de investimento semifixo, como por exemplo, a aplicada para a aquisição de um trator. Somos a primeira instituição de Sergipe a financiar a compra de drone para uso agropecuário, e isso mostra que estamos cientes das necessidades do mercado, e de que somos um parceiro com quem o produtor rural pode sempre contar”, declara Alan Dias.

O último lançamento da indústria de drones para uso no agronegócio ocorreu mundialmente em novembro de 2021, e já chegou a Sergipe. A aeronave tem custo aproximado de R$ 240 mil, cerca de dois metros de envergadura, capacidade para dispersar 40 quilos de grãos ou 30 litros de defensivos agrícolas, conseguindo realizar a aplicação em 2,5 hectares por voo, e cobrir uma área de 100 hectares por dia.

De acordo com o diretor financeiro da empresa que comercializa o drone no estado, Márcio Matos Lima Barreto, em uma única passagem pela lavoura o drone consegue cobrir uma faixa de aproximadamente 9m de largura. Segundo ele, o interesse pelo equipamento foi muito bom durante o SEALBA Agro Show, impulsionado pelo fato de os produtores terem a ciência de que podem adquiri-lo com a ajuda do Banese.

“Somos uma empresa 100% sergipana, assim como o Banese, por isso procuramos saber se havia a possibilidade do banco atender a essa possível demanda dos clientes. Fomos recebidos de braços abertos pelo pessoal do Espaço Banese + Agro, que de pronto buscou uma solução financeira para ajudar ainda mais o homem do campo”, afirma Márcio Matos.

O Espaço Banese + Agro está localizado na agência São José, localizada na Avenida Augusto Maynard, em Aracaju. As linhas de crédito rural estão disponíveis em todas as agências do Banese.

Ascom Grupo Banese