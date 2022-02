Prefeitura realiza oficina prática de manipulação de alimentos

Na tarde desta sexta-feira, 18, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, realizou oficina prática com membros do projeto Cultivando Cidadania, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) João de Oliveira Sobral, no bairro Santos Dumont.

Na oficina, ministrada pela equipe da Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional (GSAN), foram trabalhadas técnicas de conservas de alimentos e produção de geleias utilizando produtos plantados e cultivados nas hortas comunitárias.

De acordo com a gerente de Segurança Alimentar e Nutricional da Assistência Social, Leila Gomes, a oficina tem o intuito aprimorar o conhecimento da manipulação de alimentos dos membros do Cras, os ajudando, tanto nos seus próprios negócios, como no consumo pessoal.

“Hoje realizamos essas atividades práticas com o pessoal do projeto Cultivando Cidadania. Trouxemos representantes do grupo que estão praticando essas atividades nas hortas e ensinamos algumas técnicas de conserva, como branqueamento de alimentos para deixar os produtos com cores mais vivas, e de produção de geleias de frutas e legumes. Todas as atividades com objetivo de beneficiar os membros, possibilitando geração de emprego e renda no futuro”, destacou a gerente.

Foram distribuídos manuais com receitas e técnicas de conservas e dicas de higienização de alimentosDurante a atividade, a qual contou com a participação de dois estagiários de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe (UFS), além da equipe da GSAN e representantes do projeto Cultivando Cidadania.

Para Lindinalva da Silva, usuária do Cras Maria José, do bairro Coqueiral, as técnicas aprendidas são essenciais para o consumo e comércio local. “Nós fizemos geleias de frutas e verduras e aprendemos técnicas que nos ajudam na apresentação dos alimentos para as vendas. Está sendo um projeto muito importante para todas nós. Em nossa horta já realizamos três colheitas e está sendo uma experiência incrível”, disse.

A dona de casa Maria Helena da Silva Fonseca destacou que já tinha experiência na área de alimentos e que a oficina foi essencial para adquirir novos conhecimentos. “Achei a oficina muito importante, me ensinou muito sobre conserva, até o momento achei que, com tanto tempo de experiência na área, não seria capaz de aprender mais, porém me ensinaram muitas coisas que levarei para dentro de casa e para as vendas também”, ressaltou.

