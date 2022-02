Presidente da Câmara de Umbaúba recebe visita do secretário de Saúde

O presidente da Câmara Municipal de Umbaúba, Gutto Prado (MDB), recebeu na manhã desta sexta-feira, 18, o secretário municipal de Saúde, Pato Maravilha, para apresentação das ações que estão sendo realizadas no Município. Pato destacou o andamento da vacinação da população, em evidência, a imunização do público infanto-juvenil que foi intensificada com a volta das aulas presenciais.

“Visitas como essas são extremamente benéficas, pois o elo que liga o Legislativo ao Executivo é o bem-estar do nosso povo. Parabenizo a gestão por tudo que vem sendo feito em prol dos umbaubenses e reitero que, tanto eu como os meus colegas vereadores, estaremos cobrando melhorias sempre que necessário”, disse o presidente.

Ainda na oportunidade, Gutto reiterou o seu compromisso com Pato Maravilha à deputado estadual nas eleições deste ano. “Ciente que Umbaúba como um Município desenvolvido carece de um representante na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), reafirmo o meu compromisso com a sua pré-candidatura a vaga de deputado estadual. Pato tem sido fundamental no desenvolvimento do nosso Município, à vista disso, o seu potencial e suas ideias contribuirão para o crescimento do nosso Estado e, principalmente, da nossa cidade”, concluiu.

Texto e foto: Ascom