Procon Aracaju fiscaliza agências bancárias e atende denúncias

Entre os dias 14 e 18 deste mês, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), fiscalizou 20 estabelecimentos comerciais, na capital. Além das vistorias que fazem parte do planejamento de ações espontâneas, o órgão também apurou denúncias registradas pelos consumidores, relacionadas a outros segmentos do mercado.

Os fiscais inspecionaram dez agências bancárias, localizadas nos bairros Siqueira Campos, São José, Centro e na avenida Francisco Porto. Desse total, quatro foram orientadas a melhorar disposição do piso tátil, na área interna e área externa.

Outros aspectos também foram observados, a exemplo do cumprimento às medidas de biossegurança; atendimento preferencial para os usuários que possuam prioridade legal; e tempo razoável para atendimentos aos consumidores.

Além disso, mais dez estabelecimentos comerciais, de segmentos variados, também foram fiscalizados com o objetivo de apurar denúncias registradas pelos consumidores. “Todas as denúncias registradas, através dos canais de atendimento do órgão, são devidamente apuradas e as providências cabíveis adotadas”, frisou o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes.

Para o registro de denúncias ou reclamações os consumidores podem entrar em contato com o Procon Aracaju por meio do SAC 151 ou do número telefônico 3179-6040, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail [email protected].

Foto: Ascom Semdec