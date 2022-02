Aprovada Federação entre Cidadania e PSDB, e Alessandro continua pré-candidato a presidente

Em reunião do Diretório Nacional do Cidadania, neste sábado, 19 de fevereiro, foi aprovada, pela maioria de seus membros, a federação com o PSDB. Segue confirmada, por unanimidade, a pré-candidatura do Senador Alessandro Vieira (SE) à Presidência da República.

O senador, que coordenou o comitê que fez o diálogo com os partidos, se absteve nos dois turnos. “A pré candidatura foi mantida por unanimidade e a opção pela tentativa de federação com o PSDB atingiu o número mínimo de votos. Faz parte da democracia entender isso e seguir trabalhando pelo futuro do Brasil”, apontou o senador.

A reunião durou três horas, uma hora a menos que a anterior, que definiu a escolha pela federação. Foram, em segundo turno, 56 votos pela federação com o PSDB, 47 com o PDT e 7 abstenções. Em primeiro turno, foram 54 votos pela federação com o PSDB, 37 com o PDT, 14 com o Podemos e 5 abstenções.