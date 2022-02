UFS: Edital traz procedimentos para pré-matrícula do Sisu

Procedimento será feito de 3 a 5 de março, de forma remota

Foram publicadas as normas e procedimentos para a pré-matrícula institucional dos candidatos aprovados na chamada regular do Processo Seletivo Sisu/UFS 2022.1. A pré-matrícula consiste na entrega da documentação que for exigida para a demanda pela qual o candidato está ingressando.

As normas e procedimentos para pré-matrícula estão disponíveis no Edital Nº 06/2022/Prograd (Retificado). Todos os documentos necessários estão listados no Anexo I do Edital Nº 05/2022/Prograd.

O processo de solicitação de pré-matrícula vai de 3 a 5 de março e ocorre de forma remota. Os dias 7 e 8 estão reservados para aqueles que não conseguirem fazer a solicitação nos dias anteriores. Os convocados que não efetivarem a pré-matrícula serão considerados desistentes.

O candidato deve se inscrever no Portal de Ingresso, cujo manual está disponível aqui, e estar atento para os dias e horários informados no cronograma anexo ao edital nº 06, para dar início aos procedimentos para envio da documentação. Os documentos devem ser enviados via PDF, conforme as regras do Tutorial de Digitalização.

Campus do Sertão

Este ano, participam do Sisu, e devem, portanto, realizar a pré-matrícula, os candidatos convocados para os cursos do Campus de Nossa Senhora da Glória. Antes, campus do Sertão possuía vestibular próprio.

Heteroidentificação

Outra alteração trazida este ano é quanto aos procedimentos de heteroidentificação do candidato que se autodeclarar preto ou pardo. Ele deverá, no momento da pré-matrícula, juntamente com os demais documentos, enviar três fotos que serão avaliadas pela Comissão de Heteroidentificação.

As fotos devem ser atuais, coloridas e realizadas com a câmera na posição retrato (vertical), enquadrando da cintura até um pouco acima da cabeça, e devem ser enviadas com tamanho máximo de 10mb por arquivo. A primeira deve ser feita do perfil esquerdo do candidato, a segunda de frente, e a terceira do perfil direito.

Se a Comissão concluir que a documentação é suficiente para comprovar a autodeclaração alegada, será dado parecer favorável; caso contrário, o candidato participará de uma avaliação presencial no período de 14 a 18 de março de 2022 conforme cronograma com locais, datas e horários a ser publicado em sisu.ufs.br.

Sisu 2022.1

Nesta edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a Universidade Federal de Sergipe disponibilizou 5.230 vagas em cem cursos, sendo 2.514 para ampla concorrência, cem para ações afirmativas, e 2.616 pelos critérios da Lei nº12.711/2012. O termo de adesão pode ser conferido aqui.

Saiba mais

Para dúvidas ou outras informações, consulte os editais. Para acessar os manuais de matrícula e números de atendimento disponibilizados pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), clique aqui.

Fonte e foto UFS