Assistência Social recebe doação de absorventes menstruais

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, recebeu na tarde desta sexta-feira, 18, uma doação voluntária de aproximadamente 600 absorventes menstruais. Destinados ao combate à pobreza menstrual, os itens serão destinados aos equipamentos socioassistenciais de Alta Complexidade do Sistema Único da Assistência Social (Suas) da capital sergipana.

Para a secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Santana, as doações se somam ao trabalho já realizado pela atual gestão em benefício das mulheres acolhidas em abrigos e unidades de atendimento geridos pela pasta.

“Junto à Diretoria das Proteções Sociais Básica e Especial do município estaremos distribuindo entre as mulheres dos nossos abrigos institucionais de acolhimento, a mulheres vítimas de violência, em situação de rua, adolescentes e em nossa república”, destacou a gestora ao parabenizar a idealizadora da iniciativa, a jornalista Izabella Portella. “Que iniciativas como essas possam sensibilizar cada vez mais à sociedade para que possamos nos somar para levar boas ações a quem mais precisa da nossa atenção”, completou Simone.

Izabella contou que uniu forças a partir da divulgação de uma campanha na internet para a arrecadação dos absorventes. “O sentimento de solidariedade das pessoas cada vez mais tem aflorado e a campanha tomou proporções maiores do que imaginava. Inicialmente, íamos doar a outras instituições, porém, pensamos em trazer à Prefeitura porque reconheço o trabalho da pasta feito com responsabilidade, sabendo que os itens chegarão à população. É necessário, cada vez mais, garantir ações de combate à pobreza menstrual para que as mulheres tenham dignidade durante o período”, observou.

Diretora das Proteções Sociais Básica e Especial da Assistência Social de Aracaju, Roberta Salgado destacou que as doações foram feitas por uma aniversariante, que, para comemorar a data festiva, “deu um presente” ao Município, “garantindo a essas mulheres [assistidas pela Prefeitura] mais qualidade de vida”.

“Sem dúvida, um gesto que beneficiará mulheres e meninas em situação de acolhimento nos abrigos municipais e em situação de rua atendidas pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, no Centro POP”, reconheceu Roberta.

