Carlinhos Brown reconhece Gilton Della Cella e relembra participação em seus discos

Gilton Della Cella chegou no palco do The Voice + ao som de “Lamento Sertanejo”, sucesso de Dominguinhos e Gilberto Gil. Deixou todos os técnicos emocionados, em especial Carlinhos Brown que relembrou a grande e antiga amizade dos dois:

“Gilton é um amigo muito próximo, no qual eu já tive oportunidade, como percursionista, de gravar nos discos dele. Ele sempre foi essa emoção em pessoa”.

O participante complementou a fala do técnico, relembrando os velhos tempos: “É verdade, Brown. Você esteve comigo desde o primeiro momento em que subi no palco lá em Salvador”. “Não é qualquer coisa que me agrada, que me emociona. Mesmo eu sendo uma pessoa mais durinha, você conseguiu me emocionar”, disse Ludmilla ao ser escolhida.