Confiança vence FreiPaulistano por 1 a 0 na Arena Batistão na 6ª rodada do Sergipão

Confiança e FreiPaulistano entraram em campo na tarde deste sábado (19/02), na arena Batistão, em Aracaju. Confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1. Com a bola rolando, o jogo foi muito firme na parte tática. O FreiPaulistano impôs uma forte marcação e o time azulino encontrou dificuldades.

O único gol da partida foi marcado aos 45 do segundo tempo pelo atacante Renan Gorne. Final de jogo: Confiança 1×0 FreiPaulistano. O atacante marcou o sexto gol dele no Sergipão 1Xbet e é o artilheiro isolado da competição. A 6ª rodada teve início na última quinta-feira entre Lagarto x Atlético Gloriense. A partida aconteceu no estádio Paulo Barreto e foi emocionante. As redes balançaram quatro vezes. O Lagarto abriu o placar aos 09 minutos com gol de Luan. O empate dos visitantes veio aos 38 minutos. E foi um golaço do atacante Lucas. No segundo tempo mais dois gols na partida. O Lagarto marcou com aos 03 minutos com Zé Wilson e o atacante Muribeca empatou o jogo aos 35 minutos. Final: Lagarto 2×2 Atlético Gloriense.

A rodada segue neste domingo e será finalizada no dia 09/03. Acompanhe os confrontos:

20/02 (domingo)

15h15 – Maruinense x Itabaiana, estádio Fernando França, em Carmopólis:

Árbitro Central: Thaylane de Melo Costa – FIFA

Assistente 1: Vaneide Vieira de Góis – CBF

Assistente 2: Emerson Fontes Santos – FSF

Quarto Árbitro: Rodrigo César de Andrade Souza – FSF

15h15 – Boca Júnior x América de Propriá, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis:

Árbitro Central: Marcel Phillipe Martins – CBF

Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira – CBF

Assistente 2: João Marcus Souza Góes – FSF

Quarto Árbitro: Adson Rodrigues de Oliveira – FSF

A escala para o confronto entre Falcon x Sergipe será divulgado em outra data. A partida acontece no dia 09 de março, às 20h15, na arena Batistão, em Aracaju.

Por FSF – foto: Lucas Almeida – Confiança