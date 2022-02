Vacinação: Dia D da Família mobiliza mais de 3,5 mil pessoas para imunização contra a covid-19 no município de Aracaju

A vacinação contra covid-19 teve início, na capital sergipana, em janeiro do ano passado. Hoje, quando Aracaju já inclui crianças de 5 a 11 anos no cronograma de imunização, novos planos estão sendo tomados para que a população complete o esquema vacinal, inclusive com a dose de reforço, e pais e responsáveis vacinem os pequenos. Para isso, este sábado, 19, contou com uma programação especial, o Dia D da Família, ação estratégica da Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que mobilizou 3.509 pessoas para se vacinar.

Das 8h às 16h, todo aquele apto a receber a vacina e que ainda não havia se vacinado ou estava com o esquema vacinal em atraso pôde contar com 11 pontos de imunização espalhados, de forma planejada, pela Prefeitura. Foram seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de outros cinco pontos fixos.

Em todos os postos foram disponibilizadas vacinas para crianças de 5 a 11 anos, primeira e segunda doses para pessoas acima de 12 anos, e dose de reforço para quem recebeu segunda dose há quatro meses.

Significado

Chamar a atenção à família foi uma maneira de alertar para a necessidade de imunizar toda a população para um bem geral. Como é de conhecimento e largamente esclarecido, apenas com a população completamente vacinada, será possível controlar a covid-19, como também o aparecimento de novas variantes e, consequentemente, os efeitos da pandemia. Neste momento, entretanto, é importante, ainda, as demais medidas de prevenção, como o uso de máscara, o distanciamento, bem como a higienização constante das mãos.

A vacinação continua

Após o Dia D da Família, a vacinação continua na capital. Durante a semana, o público vacinável pode ter acesso nas 44 UBSs de Aracaju.

Para receber a vacina, é necessário apresentar comprovante de residência da capital, documento com foto, cartão SUS e cartão de vacinação (se tiver). Para crianças, é preciso apresentar documento de identificação (RG ou certidão de Nascimento), cartão de vacinação, além da documentação do pai, mãe ou responsável.

Balanço

Ao longo desta semana, contando com o Dia D da Família, foram vacinadas (primeira e segunda dose e dose de reforço), 23.358 pessoas, assim, atualmente, Aracaju registra o total de 558.626 pessoas vacinadas contra a covid-19, com a primeira dose, e 490.310 pessoas com o ciclo de imunização completo (duas doses). Com relação ao público infantil, a capital sergipana imunizou 32.886 crianças, de 5 a 11 anos, com a primeira dose, o que representa 52,96% do público dessa faixa etária.

Foto: Marcelle Cristinne