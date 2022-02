Fecomércio/Sesc/Senac do município de Itabaiana é inaugurado

O Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, acompanhado da diretora regional do Sesc, Aparecida Farias e demais diretores e conselheiros da instituição, inaugurou na a última sexta-feira, 18/02, o Sesc Itabaiana – Maria José Tavares dos Santos Machado. O evento reuniu políticos, autoridades dos poderes Executivo e Legislativo, representantes de entidades classistas, além de grupos empresariais da região e personalidades da sociedade civil.

De acordo com o presidente, com a chegada do Sesc em Itabaiana a população do agreste sergipano, em especial, os trabalhadores do setor terciário (comércio, serviços e turismo) ganhou uma nova opção de lazer, saúde e bem-estar. “Será um local que proporcionará felicidade para as pessoas que representam exatamente nosso esforço, o nosso trabalho e tudo que a gente produz. Essa casa cheia de vida, cores e alegria vai transformar a vida de 220 mil pessoas que vivem na região agreste e materializar tudo aquilo que foi idealizado com muito amor e respeito para os trabalhadores do comércio”, disse Laércio Oliveira.

A estrutura de 10 mil metros quadrados recebeu um investimento de aproximadamente R$ 17 milhões. A Unidade é composta de piscinas adulto e infantil, academia de ginástica e musculação, biblioteca, brinquedoteca, restaurante e lanchonete, quadra poliesportiva, campo de areia, salas multiuso para dança, pilates e cursos, salão de jogos e um auditório com mais de 260 lugares. A Unidade também abriga o Programa Mesa Brasil Sesc, implantado no município em 2005. O novo espaço recebeu instalações completas para o armazenamento das doações, além de sala especial para a realização de cursos e oficinas sobre o aproveitamento integral dos alimentos.

Para a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, a inauguração da nova Unidade representa o empenho da instituição no processo de desenvolvimento não só da região, mas, na transformação da sociedade. “O Sesc é feito de gente que gosta de gente e acredita que pode fazer muita diferença na vida das pessoas, sem abrir mão do papel educativo e transformador que o move ao longo dos seus 75 anos de história”, destacou a diretora, agradecendo ao Departamento Nacional do Sesc, pelo apoio técnico e financeiro na concretização do projeto.

Homenagens

Um dos momentos marcantes do evento foi a homenagem póstuma do Sistema Fecomércio a esposa do empresário José Carlos Machado, falecida em 2007. Maria José Tavares dos Santos Machado é filha ilustre de Itabaiana, foi sócia proprietária de diversas empresas no município, deixando ainda um legado de acolhimento e ajuda humanitária aos mais necessitados. “É uma honra para nossa família ver o nome de Maria José eternizado nessa obra tão importante para o município e saber que aqui serão desenvolvidos projetos sociais valorosos para o povo de Itabaiana”, acrescentou Machado.

Também foi homenageado o empresário Edivaldo Cunha. O auditório do Sesc Itabaiana recebeu o seu nome, uma distinção do Sistema Fecomércio por sua dedicação na atividade empresarial e relevantes serviços prestados a entidades como Sincofase (Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos/SE), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Federação dos Dirigentes Lojistas (FCDL), Conselho Regional do Serviço Social do Comércio e demais organizações não governamentais. “Sempre pautei minha vida no trabalho e busquei contribuir para o crescimento da região através de ações que alavancassem o comércio, os comerciantes de todos os setores e os comerciários. Sinto-me honrado e agradecido por essa homenagem do Sesc e dos representantes dos Conselhos do Sistema Fecomércio, em Sergipe”, ressaltou Cunha.

Destaque

Sempre com o olhar voltado para a cultura e com o propósito de homenagear os filhos de Itabaiana, o Sesc instalou na área principal de acesso à Unidade, a escultura “A Lenda”, do artista Zeus. A figura esculpida em pedra representa um garimpeiro e remete ao imaginário popular desde o início da colonização portuguesa, quando se espalhou a notícia de que haviam jazidas de grandes riquezas minerais, inclusive ouro, na região de Itabaiana.

Para abrilhantar ainda mais a solenidade o público foi presenteado com as apresentações do Coral Sesc Juventudes, da Orquestra Jovem e Monitores do Sesc e o show da cantora Amorosa, que brindou os convidados com um repertório especial do cancioneiro popular.

Programação

Nesse domingo, 20/02, partir das 09h, o Sesc Itabaiana abre as portas para o comerciário com uma vasta programação. Haverá atividades recreativas, oficinas de educação em saúde, ações esportivas e show com a cantora Jaque Barroso. Para ter acesso ao clube é necessário que o comerciário e dependentes apresentem o Cartão Sesc atualizado.

Os comerciários interessados em conhecer e usufruir dos serviços e atividades do Sesc poderão se credenciar na Central de Relacionamento com o Cliente, de segunda a sexta-feira. O Sesc Itabaiana que fica localizado na Rua Maria Oliveira Mendonça, 1651, no Loteamento Chiara Lubich, no Bairro Anísio Amâncio de Oliveira.

Fonte e foto assessoria