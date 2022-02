Governo intensificou durante semana o Pró-Rodovias, vacinação e recuperação de barragem

O governador Belivaldo Chagas (PSD) teve uma semana extensa com uma série de atuação para fazer o Pró-Rodovias avançar em Sergipe, entre Itabaiana, Campo do Brito e Lagarto, vacinação no restaurante popular Padre Pedro, em Aracaju, e o acompanhamento de perto da recuperação da barragem da Barra da Onça, em Poço Redondo. Confira um resumo da semana Por Sergipe.



O Pró-Rodovias está resolvendo um problema crônico em Sergipe que são as estradas estaduais. São 500 km de pista em recuperação apenas na primeira etapa do programa, num total de R$ 330 milhões investidos. E o Pró-Rodovias II vem aí!

Rodovia SE-170 – Itabaiana e Campo do Brito são terras famosas pelas suas belezas naturais. Localizadas no Agreste Sergipano, suas paisagens impressionam até mesmo quem está apenas de passagem pelas rodovias da região. Hoje, o trecho da SE-170 (foto) que liga os dois municípios passa por uma reestruturação completa, apresentando, mesmo antes de sua finalização, melhorias, além de trazer benefícios e segurança não só para a população local, mas também para quem faz o trajeto com frequência.

A obra é executada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e tem investimentos do Governo de Sergipe de R$ 4.922.436,16 cobrindo 8,7 quilômetros de rodovia. Tendo como foco melhorar o tráfego na região, os serviços de aplicação da primeira camada asfáltica, limpeza da vegetação nas margens da via, levantamento topográfico e escavação para assentamento de tubo de drenagem já foram realizados.

Vacinação no Padre Pedro – Para incentivar a população socialmente vulnerável e em situação de rua, que frequenta o restaurante popular Padre Pedro (foto), disponibilizamos nesta semana este ponto de imunização contra a Covid-19 em Aracaju.

Uma ação muito bacana que além de proteger esta parcela da população, ampliou ainda mais a nossa cobertura vacinal em Sergipe!

Recuperação da barragem PR-13 – Na quinta-feira (17) – o governador Belivaldo Chagas fez questão de de acompanhar de perto a recuperação estrutural da barragem PR-13 no povoado Barra da Onça, em Poço Redondo (foto). Esta é a primeira intervenção feita no local desde os anos 1980, quando ela foi inaugurada.

O investimento na limpeza, recuperação e no aumento da impermeabilização da barragem Chapéu de Couro é de quase R$ 900 mil, que vai beneficiar cerca de 400 famílias, em especial as criadoras de gado leiteiro da região.

Esta é uma das 20 barragens de terra de médio porte, além das 1000 de pequeno porte, que serão recuperadas pelo Pró-Campo,

Homenagem do CDL – Na terça-feira (15) a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju homenageou o governador Belivaldo Chagas (PSD), em razão da ação do Governo do Estado que deve beneficiar cerca de 2 mil microempresas.

Com o decreto 20/2022, que assinou na última semana, Belivaldo diz que “estabelecemos regras especiais de negociação de dívidas de ICMS das empresas optantes do Simples Nacional. Desta forma, os microempreendedores individuais podem regularizar sua situação e continuar a gerar emprego e renda em todo o estado.

Em nome do presidente do CDL Aracaju, Brenno Barreto, o governador parabenizou pelo trabalho de todos estes empreendedores que fazem Sergipe avançar e que terão sempre no nosso governo um verdadeiro parceiro no desenvolvimento.