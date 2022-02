Maria se emociona ao falar da saída do BBB: ‘Me recolhi, me arrependi, reconheci o erro’

Maria, desclassificada do BBB22 na última terça-feira (15/2), bateu papo franco com o público pela primeira vez sobre o acontecimento que mobilizou os fãs do programa, no Domingão com Huck deste dia 20/2.

Após passar uns dias reclusa ao lado da família e de amigos, Maria retomou a rotina profissional e encarou as perguntas dos convidados de Luciano Huck sobre a repercussão de sua saída do reality.

“Fiquei muito mais tranquila quando vi o VT, porque deu para entender esse lugar imediato de arrependimento. É delicado porque, no momento que eu fiz, era nítido que não tinha consciência do que estava fazendo. Me senti provocada, era do jogo e reagi da maneira que eu não esperava. Na hora percebi e pedi desculpa.”

“Aquele momento ali não me define. Eu me recolhi, me arrependi, reconheci o meu erro. Não tinha noção do que ia acontecer dali para frente, fiquei triste, mas entendi.” “No primeiro momento foi um desespero. Em seguida, recebi um acolhimento muito grande da equipe do programa. Quando entendi que não era mais a Maria jogadora, só queria ser a Vitória de novo.”

Participaram da sabatina a influenciadora Tia Má. Marcelo Adnet e Juliana Paes, convidados da semana no Acredite em Quem Quiser, além de Flávia Alessandra, padre Fábio de Melo e João Vicente de Castro, júri fixo do quadro, que também fizeram suas perguntas.