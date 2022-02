Paulinha Abelha tem quadro neurológico grave, indica novo boletim médico

Um novo boletim médico divulgado no início da noite deste domingo (20), da paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, a Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, que apresenta quadro neurológico grave e segue internada em uma unidade de terapia intensiva. No momento respirando com suporte de aparelhos e sem sinais clínicos de instabilidade Hemodinâmica.

Dr. Ricardo Leite –CRM 3355

Diretor Técnico do Hospital Primavera

Dr. André Luis Veiga de Oliveira – CRM 2499 – RQE 2825

Médico Intensivista do Hospital Primavera