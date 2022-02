Socorro vacina mais de 800 crianças no Dia D de vacinação

Na manhã deste sábado, 19, a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou o Dia D de vacinação para as crianças. O objetivo da ação foi imunizar contra a Covid-19, o público infantil de 5 a 11 anos de idade. A imunização aconteceu das 8h às 12h, em 10 pontos de vacinação. Durante a semana, as crianças também podem ser vacinadas no período da manhã e da tarde.

No Dia D de vacinação, 841 crianças foram vacinadas. O momento reuniu os pais e responsáveis que estavam na expectativa de vacinar as crianças. “Pensamos no Dia D de vacinação como uma oportunidade para imunizar as crianças que os pais não conseguem levar durante a semana. Além disso, também estamos com um percentual baixo de crianças vacinadas e pedimos aos responsáveis que vacinem seus filhos, para garantir a imunização e segurança de todos”, destaca o secretário de Saúde, Enock Ribeiro.

A gestora escolar, Claúdia Valéria Rodrigues, aproveitou a vacinação no sábado para levar o filho, Swlywann Miguel, 10 anos, para tomar a primeira dose. “Estava aguardando ansiosamente por esse momento do Dia D, um dia tão especial, principalmente para os pais que trabalham e não têm disponibilidade na semana, terem a oportunidade de vacinar os filhos. Os outros familiares já estão com o ciclo vacinal completo e hoje com a vacinação de Miguel, tenho uma sensação maior de segurança e proteção. A ação de hoje foi importantíssima. A Prefeitura de Socorro está de parabéns”, enfatiza Cláudia Rodrigues.

O pequeno Swlywann Miguel, garantiu a imunização e fez um convite aos amigos. “Estou sentindo uma sensação de felicidade, porque agora estou vacinado e protegido, é uma grande vitória para mim. Estava muito ansioso por esse momento, alguns amigos já tinham tomado a vacina e eu também queria me proteger. Quero aproveitar para chamar alguns amigos da escola para se vacinarem, pois conheço alguns que ainda não se vacinaram, mas tenho certeza que vou conseguir convencê-los a tomar a vacina. A vacina é muito importante para a saúde de todos”, disse Sulywann Miguel.

