Sancionada lei que garante pagamento por desempenho

Valorização: Prefeitura de Socorro sanciona lei que garante pagamento por desempenho aos servidores da saúde pública municipal

Na tarde dessa sexta-feira, 18, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, sancionou a Lei N° 1.553, que garante o pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil para os servidores da área da saúde que cumprirem as metas estabelecidas pelo Governo Federal.

O Prêmio Previne Brasil, que está condicionado ao repasse de recursos financeiros, será proporcional ao tamanho da equipe e divididos de acordo com os resultados obtidos por meio da avaliação quadrimestral do Ministério da Saúde. Terão direito ao prêmio médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de Enfermagem, técnicos de Saúde Bucal, auxiliares de consultório dentário, agentes comunitários de saúde e recepcionista, que atuem na Saúde da Família, e o apoiador institucional.

Com a iniciativa da gestão municipal ao criar a lei, 20% do valor será destinado à estruturação da Atenção Básica Municipal, 65% ao pagamento de prêmio pecuniário aos trabalhadores lotados nas Unidades de Saúde da Família e 15% aos Coordenadores da Atenção Básica, Imunização, Saúde Bucal, apoiador institucional, gerente de Unidade Básica de Saúde e recepcionista. Os valores correspondentes aos percentuais dispostos serão repassados aos servidores pela Prefeitura de Socorro, que receberá o repasse do Governo Federal, conforme meta alcançada.

Para o prefeito Padre Inaldo, a iniciativa da gestão é incentivar e valorizar os profissionais da saúde pública municipal, além de motivá-los a continuar prestando um serviço cada vez melhor. “Os servidores se doam diariamente para ajudar os socorrenses e, quando fazem seu trabalho com maestria, merecem todo reconhecimento e valorização. Não são só eles que ganham com essa lei, a população socorrense também ganha. Aproveito a oportunidade para agradecer aos vereadores pela aprovação”, declarou.

O secretário de Saúde, Enock Ribeiro, comemorou a conquista e reforçou a importância da valorização dos profissionais. “Nós vimos o quanto esses profissionais vêm se doando nos últimos anos por conta da pandemia. Nada mais justo que reconhecê-los, não só apenas por esse período difícil, mas por todos os esforços que são feitos diariamente. Fomos em busca desse benefício e, agora, eles estão tendo esse reconhecimento”, disse.

Fonte e foto assessoria