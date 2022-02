Adir Machado alerta para o desmonte da política atual

Você já parou para analisar como têm agido os políticos brasileiros no cenário nacional e local em relação às expectativas da população no últimos anos?

Caso não se sinta representado e exija um debate mais responsável e comprometido por parte das lideranças políticas em Sergipe, no Congresso Nacional, no Governo do Estado e na presidência da República, chegou o dia e a hora de você expressar toda essa insatisfação, durante a palestra interativa sobre o “Desmonte da Política Atual”.

Será na próxima quarta-feira, 23, a partir das 19h, no Hotel Primme, em debate promovido pelo advogado e pré-candidato ao Senado Adir Machado ( Cidadania).

“É importante que a sociedade conheça as principais ideias do pré-candidato ao Senado pelo Cidadania, seu passado e sua história”, convida Adir.

Estão sendo oferecidas 50 vagas, a inscrição é gratuita e online, através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMTaF9jCExZvlOMDl7cK6JUJQug4qcrLzSFIoAO4dDCx7AGw/viewform?usp=sf_link

