Um grupo de cinco adolescentes tomava banho no Rio Vaza Barris, na região do Povoado Saco dos Borges, e dois deles acaram se afogando e morrendo neste domingo (20) no município de São Cristóvão.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que o corpo de um deles já foi localizado. Equipes trabalham no local nesta segunda-feira (21), para localizar o segundo adolescente.