ASCC lança o primeiro livro: “Contabilidade em Discussão”

Na noite da última sexta-feira (18), a Academia Sergipana de Ciências Contábeis (ASCC) empossou a nova diretoria para o biênio 2022/2023 e realizou o lançamento do primeiro livro, “Contabilidade em Discussão”. A presidente Erenita Sousa segue para o seu terceiro mandato consecutivo.

A composição da diretoria é formada pelo vice presidente João Teles de Menezes, 1° tesoureiro José Valter de Sá de Santos, 2° tesoureiro Edson Souza de Jesus, 1° secretário Alvani Bomfim de Sousa Júnior, 2° secretário Sildeno Dantas dos Santos e Diretora Bibliotecária Maria Mazzarello Andrade de Mendonça.

O lançamento do livro “Contabilidade em Discussão”, por ser a primeira publicação feita diretamente pela Academia. Os organizadores foram Erenita Sousa e Alvani Bonfim. O livro é científico, composto por nove artigos, escritos por acadêmicos e seus discentes.

A noite seguiu com coquetel e autógrafos. Para adquirir o livro, basta contribuir com 50 reais para cobrir os custos da obra, e continua à disposição para os interessados através dos contatos da ASCC, @ascc_cienciascontabeis no Instagram e pelo telefone (79) 98843-3711.

Fonte e foto ASCC