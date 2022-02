Belivaldo Chagas anuncia que pode enviar projeto de reajuste salarial do servidor público à Assembleia nos próximos dias

Em entrevista nesta segunda-feira (21) na rádio Rio FM, o governador Belivaldo Chagas (PSD) ressaltou todo o trabalho de planejamento e economia que “fizemos nas finanças públicas desde o início da gestão.

– Esforço que nos faz chegar a este momento pagando o salário dentro do mês, antecipando 50% do 13º e nos próximos dias, podendo anunciar o envio de projeto de reajuste salarial do servidor público estadual para a Assembleia Legislativa, disse.

Belivaldo Chagas disse ainda que deixou claro aos radialistas André Barros e Priscila Andrade, no Jornal da Rio, que continuaremos agindo com responsabilidade com as contas públicas para deixar o Governo do Estado organizado e que siga no caminho do desenvolvimento nos próximos anos.