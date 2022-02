Cantora Paulinha Abelha segue internada em coma e está respirando com suporte de aparelhos

A assessoria do Hospital Primavera informou na manhã desta segunda-feira (21) que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, a Paulinha Abelha, segue internada em unidade de terapia intensiva.

A nota assinada pelos médicos Dr. Ricardo Leite, Diretor Técnico do Hospital Primavera e Dr. André Luis Veiga de Oliveira, Médico Intensivista do Hospital Primavera diz que “no momento, mantém quadro neurológico inalterado, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de suporte renal dialítico. Permanece em processo de investigação clínica”.

Entenda o caso

Paulinha foi hospitalizada em 11 de fevereiro em Aracaju depois de chegar de uma turnê com a banda Calcinha Preta em São Paulo. A internação foi para tratar de problemas renais, mas a causa não foi divulgada.