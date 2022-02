Clientes têm acesso aos serviços da Energisa sem sair de casa 

Consumidores conseguem atendimento pelo aplicativo Energisa On, site, whatsapp e Call Center

Os clientes da Energisa Sergipe podem acessar os serviços da empresa sem sair de casa. Pelos canais digitais, a companhia disponibiliza vários serviços como emissão da segunda via da fatura, consulta de débitos, negociação de dívida, pedidos de religação, alteração de titularidade e ligação de energia. Além disso, é possível efetuar o pagamento da fatura por meio do sistema PIX.

Para quem ainda não baixou o aplicativo, Energisa On está disponível gratuitamente para versões IOS e Android. Ao baixar o app, o cliente deve informar apenas o CPF e selecionar um número de telefone já vinculado ao seu cadastro na Energisa. Um código será enviado para o smartphone e liberará a navegação. Caso não tenha o cadastro ainda, será necessário informar o CPF, nome e número de telefone para prosseguir com o seu acesso.

Entre os canais mais procurados, o site www.energisa.com.br também é uma facilidade tanto pelo celular, quanto pelo computador. E, para os que estão mais familiarizados com o Whatsapp, a Energisa oferece os serviços por meio da Gisa, assistente virtual que atende pelo número (79) 98101-0715

Pagamento facilitado

Quando a necessidade é pagamento de fatura da energia elétrica, a Energisa também facilita. Os clientes podem optar pelo débito automático ou pelo sistema PIX, que é rápido, fácil e seguro.

Com o PIX, o pagamento pode ser feito a qualquer hora do dia, inclusive nos finais de semana e feriados. Basta o cliente abrir o aplicativo da sua instituição financeira ou carteira digital, apontar a câmera do celular para o código QR Code Pix (impresso na conta de energia) e efetuar o pagamento. O débito é liquidado na hora.

Canais Digitais da Energisa

Aplicativo Energisa On (disponível para iOS e Android)

Gisa: (79) 98101-0715 (assistente virtual da Energisa pelo whatsapp)

Site: www.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas