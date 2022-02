Motorista embriagado é detido após provocar acidente e atropelar duas pessoas em Aracaju

Um motorista embriagado foi detido no inicio da noite deste domingo (20) após provocar um acidente e atropelar duas pessoas no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

O fato ocorreu por volta das 18 horas, quando um veículo tipo Etios colidiu com um Kwid e acabou atropelando duas pessoas na Avenida Mario Jorge, na Coroa do Meio.

O SAMU atendeu as vitimas e a guarnição do Bptur, primeira a chegar no local, solicitou o apoio da CPTran para registrar o acidente.

Ao fazer o teste do etilometro, o condutor do Etios testou 0.60 mg/ l de álcool expelido no ar (a partir de 0.34 mg/ l, o condutor deve ser preso em flagrante por.embriaguez) e foi levado a Deplan pela guarnição do Bptur .

