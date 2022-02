Correios e a Independência do Brasil – Uma história de 200 anos

Nesse sábado (19), o Governo Federal deu início às comemorações pelo bicentenário da Independência do Brasil. Com o lema “Soberania, Liberdade, Independência”, a ação governamental prevê uma série de atividades ao longo do ano, para celebrar esse importante marco histórico. Os serviços postais brasileiros, que há 359 anos trabalham para a edificação do país enquanto nação, tiveram um papel indispensável para um dos desfechos mais relevantes da história nacional.

Durante as tratativas da comunicação imperial que culminaram na Independência do país, um carteiro se notabilizou: o oficial do Tribunal Militar e mensageiro Paulo Emílio Bregaro, considerado o primeiro carteiro do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, o militar foi responsável pela entrega da correspondência redigida pela Imperatriz Leopoldina a D. Pedro I, que informava sobre as novas exigências de Portugal com relação ao Brasil. Ao receber a carta, às margens do Riacho do Ipiranga, D. Pedro reagiu às imposições da Corte e declarou, no ato, a Independência da colônia. Os Correios, assim, ficaram para sempre associados a esse evento histórico.

As palavras ditas pelo conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva, ao recomendar pressa na entrega das correspondências, ainda hoje simbolizam o trabalho responsável do carteiro: “Arrebente e estafe quantos cavalos necessários, mas entregue a carta com toda a urgência” – segundo uma versão. “Se não arrebentar uma dúzia de cavalos, no caminho, nunca mais será correio; veja o que faz!” – reiterou o conselheiro.

Por seu feito, Paulo Bregaro é considerado o patrono dos Correios. Na cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga, próximo de onde foi proclamada a Independência, há uma rua que o homenageia. Seu legado de comprometimento e lealdade permanece vivo até os dias de hoje. Atualmente milhares de carteiros percorrem o país todos os dias, sendo responsáveis pela entrega de milhões de cartas e encomendas aos brasileiros.

O bicentenário em selos – Os Correios iniciaram o resgate histórico alusivo ao bicentenário em 2017, quando foi colocado em circulação o primeiro selo da série “Brasil, 200 anos de Independência”. Criada em parceria com a Câmara dos Deputados, a agenda de lançamentos da série se encerra este ano. Foram cinco emissões comemorativas lançadas: Bicentenário da vinda de D. Leopoldina (2017); Bicentenário da Aclamação de D. João VI (2018); Bicentenário do retorno de José Bonifácio ao Brasil (2019); o Bicentenário da Revolução Constitucionalista (2020); e Brasil nas Cortes de Lisboa (2021).

Para 2022, será lançada no dia 7 de setembro, a última emissão da série Independência do Brasil. Outros lançamentos alusivos à data, como o selo personalizado Semana do Brasil, também estão programados para ocorrer este ano.

Criação da ECT – Em meio às comemorações do bicentenário da Independência, em março, também serão celebrados os 53 anos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Criados em 20 de março de 1969, os Correios enquanto empresa pública foram responsáveis pela modernização e universalização os serviços postais no país, potencializando a celeridade, segurança e a regularidade nas entregas de correspondências e objetos postais, com foco na satisfação dos clientes.

Nessa época, foi implementado o plano nacional de encaminhamento postal, com ênfase em quatro atividades básicas: coleta, triagem, transporte e distribuição. Diversas inovações tecnológicas foram adotadas no decorrer das décadas que se seguiram. Responsável por escoar parte significativa da carga, os Correios intensificaram o transporte aéreo nacional operado pela Rede Postal Noturna (RPN), que garante a qualidade dos serviços de entrega, conectando de forma ágil o objeto postal ao seu destino.

Nessa trajetória, foram ampliados e interiorizados os pontos de atendimento, com a abertura de mais agências e centros operacionais. Atenta às demandas do mercado, a empresa diversificou continuamente seu portfólio. Em 2022, o mais importante serviço de entrega expressa no país, o Sedex, completa 40 anos. A família de soluções criadas para acompanhar o crescimento do promissor comércio eletrônico brasileiro conta hoje com uma linha premium que inclui o Sedex 10, Sedex 12 e o Sedex Hoje.

Esses e muitos outros serviços e produtos são ofertados em todo território nacional e estão acessíveis a toda população, por meio da vasta rede de atendimento dos Correios instalada pelo Brasil. Atualmente, a estatal continua a realizar investimentos importantes em sua modernização, como por exemplo na renovação da frota de veículos, ativos de tecnologia, automação do tratamento de objetos e ampliação da estrutura operacional.

Fato é que a evolução dos serviços postais brasileiros se entrelaça e se confunde em vários momentos com a história do nosso país. A sociedade está convidada a acompanhar pelos canais de comunicação e pelas redes sociais da empresa o recontar dessa jornada emocionante que marca a história dos Correios e do Brasil.