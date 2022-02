Luciano Bispo está de alta após procedimento cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês

O presidente licenciado da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, teve alta do Hospital Sírio-Libanês nesta segunda-feira, 21 de fevereiro. O parlamentar cumprirá repouso, por um período de oito dias, em um hotel na capital paulista. Na próxima sexta-feira, 25, Luciano Bispo fará uma nova revisão que, seguindo o programado, deverá oficializar a sua liberação com o intuito de retornar para Sergipe.

Cirurgia

No início deste mês, o deputado Luciano Bispo realizou um procedimento cirúrgico para a remoção de um tumor benigno localizado na parte interna do ouvido. A cirurgia aconteceu no Hospital Sírio-Libanês como o previsto, dentro da normalidade médica e sem intercorrências.

Foto: Arquivo Pessoal