Edvaldo Nogueira defende importância das parcerias entre as cidades em evento da ONU

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na manhã desta segunda-feira (21), da oficina “G52: Cidades-Polo ampliando os marcos do desenvolvimento regional”. Realizado de forma virtual, o encontro, que reuniu gestores, servidores públicos e representantes da sociedade civil, marcou o lançamento do novo projeto da ONU-Habitat, intitulado “Rede de Cidades Polo no Nordeste”, com foco no desenvolvimento sustentável e planejamento urbano de 52 cidades brasileiras, através do fortalecimento de capacidades municipais. O gestor de Aracaju foi convidado para o painel “Conexão Cidades: cooperação para o desenvolvimento regional”.

“As cidades são a maior invenção da humanidade, porque é na cidade que a vida se realiza. E com a urbanização do mundo, elas vão ganhando protagonismo de tal forma que, independente das situações adversas, precisam continuar avançando porque são a locomotiva para o desenvolvimento. E, por isso, nós, gestores, precisamos enfrentar os problemas do dia a dia, ao mesmo tempo em que planejamos o futuro, porque de nada adianta olhar para o futuro, sem planejar o momento atual. Temos muito para resolver cotidianamente, mas isso não pode ser impeditivo para não pensarmos em iniciativas que se traduzam em um futuro melhor para a nossa população”, destacou Edvaldo.

Em sua participação, ao enaltecer a importância do papel das cidades no processo de globalização, o gestor de Aracaju enfatizou que acredita “na criação de iniciativas, como esta, idealizada pela ONU-Habitat, para a construção de ações que contribuam para o planejamento urbano e desenvolvimento sustentável das cidades”. “Essas iniciativas nos permitem discutir, conjuntamente, as nossas ideias, os projetos, para que possamos apresentar propostas que coloquem os municípios em pé de igualdade”, frisou o prefeito.

Edvaldo também listou os acordos de cooperação que já foram firmados pelos municípios, como exemplos destas boas práticas. “Temos o consórcio Conectar, que foi constituído para a compra das vacinas contra o coronavírus, mas que ampliou seu raio de atuação para a aquisição de medicamentos e insumos; temos os acordos firmados com a ONU para enfrentamento às mudanças climáticas e construção de uma cidade resiliente”, apontou.

Cooperação

A programação do primeiro dia de evento teve início com o painel “Agendas Globais de Desenvolvimento”, conduzido pelo oficial de parcerias e financiamento do escritório de coordenação do Sistema ONU no Brasil, Haroldo Machado Filho. Na sequência, foi aberto o painel “Conexão Cidades: cooperação para o desenvolvimento regional”, que contou com a participação do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e outros mediadores, entre eles o secretário-executivo do ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade), na América do Sul, Rodrigo Perpétuo, que explanou sobre a importância das cooperações entre as cidades para o avanço em ações de enfrentamento às mudanças climáticas.

Em sua fala, Rodrigo citou o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM), maior aliança do mundo entre governos comprometidos com a luta contra as alterações climáticas – iniciativa da qual Aracaju faz parte -, como “um exemplo de ação bem sucedida e com potencial para grandes resultados”.

Outra participante do painel foi a country manager do Programa International Urban and Regional Cooperation in Brazil (IURC – União Europeia), Heloísa Barbeiro, que mencionou iniciativas de cidades brasileiras, a exemplo de Fortaleza, São Paulo e Belo Horizonte, que estão em cooperação com países europeus para concretização de projetos sustentáveis.

O vice-prefeito de Fortaleza/CE, José Élcio Batista, ressaltou a necessidade de se repensar o modelo de planejamento das cidades, visando a transformação tecnológica e o impacto do aquecimento global. O gestor acrescentou, ainda, que o projeto G52 vem “em boa hora, para auxiliar os municípios a evoluírem, avançando em ações inovadoras na gestão”.

“Precisamos repensar o urbano juntos, o futuro das cidades pensando nas pessoas, e a cooperação ajuda a pensar, sobretudo, no planejamento. A cultura do planejamento ainda não está consolidada no Brasil e isso precisa mudar. É fundamental que a gente desenvolva essa política, mas baseada em pessoas. Em todos os níveis da organização, seja no município, estado, região e nação, é fundamental trabalhar o planejamento e as redes de boas práticas são importantes neste processo”, pontuou.

A prefeita de Caruaru (PE), Raquel Lyra, também defendeu a importância do planejamento na construção de avanços para as cidades e destacou ainda a busca do equilíbrio fiscal nas contas municipais como passo fundamental para alcançar financiamentos.

Oficina

A oficina “G52: Cidades-Polo ampliando os marcos do desenvolvimento regional” teve início nesta segunda-feira, dia 21, e se estende até terça-feira, dia 22. De iniciativa da ONU-Habitat, em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o evento marca o lançamento do projeto de implementação da estratégia territorial do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), voltado para aprimorar o planejamento urbano e desenvolvimento sustentável de 52 cidades que desempenham papel de destaque e influência nas suas regiões intermediárias, sendo consideradas estratégicas em termos de oferta de serviços. Sergipe está representado no projeto por duas cidades: Aracaju e Itabaiana.

Além dos debates promovidos nos painéis do primeiro dia do evento, a programação conta, ainda, no segundo dia, com oficinas temáticas sobre inovação e sustentabilidade financeira, além de coleta de considerações sobre o trabalho em rede a ser desenvolvido.

Fotos: Arthur Soares/PMA

Por Tirzah Braga