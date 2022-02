Energisa busca talentos para Programa de Estágio em 11 estados

São mais de 120 vagas com inscrições até 9 de março

Oportunidade para estudantes em busca de experiência e aperfeiçoamento profissional

As vagas são para 15 áreas do conhecimento

Trilha de conhecimento alinhada com o mundo trabalho para transformar a visão de estudante em visão de negócio. Esse é o principal diferencial do Programa de Estágio do Grupo Energisa, que busca novos talentos para mais de 120 vagas nos estados onde atua: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de março por meio do link https://jobs.kenoby.com/estagioenergisa/.

O processo seletivo da Energisa também busca ampliar a diversidade de suas equipes. O programa, com vagas em vários estados do país, quer atrair cada vez mais mulheres, pessoas com deficiência, negros, LGBTQIA+ e pessoas de baixa renda. Os candidatos podem buscar uma oportunidade nas áreas de: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Estatística, Psicologia, Recursos Humanos, Marketing e Comunicação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Energia, Engenharia Civil, Engenharia de Automação, Direito, Tecnologia da Informação, Sistemas de Redes e de computadores e Técnico em Eletrotécnica.

“A Energisa acredita em um ambiente plural, em que todos possam exercer seus talentos e se desenvolver profissionalmente. Buscamos candidatos criativos para que possamos desenvolver novos talentos. Na Energisa, o jovem terá a oportunidade de construir a carreira em uma empresa sólida e em constante crescimento. Queremos ser a porta de entrada deles para o mercado de trabalho”, afirma Antonio Negreiros, diretor de Gente do Grupo.

Além da oportunidade de ter a primeira inserção no mercado de trabalho, os candidatos têm a possibilidade de serem contratados, a exemplo do colaborador Edkson Barreto. Ele ingressou como estagiário em 2012 e foi contratado pela empresa. Ao longo dos 10 anos de empresa, ele atuou em várias coordenações e hoje é gerente de Gestão e Projetos da Energisa em Sergipe.

“A Energisa Sergipe sempre nos proporciona muitos desafios, através do seu jeito bastante dinâmico de trabalhar os assuntos. Esses desafios, quando bem aproveitados, promovem nosso amadurecimento e geram oportunidades de carreira sensacionais que brilham os olhos de qualquer jovem que busca construir uma carreira sólida. A empresa oferece oportunidades de desenvolvimento da carreira e capacitação contínua para o nosso crescimento profissional”, enfatiza Edkson.

O programa de estágio tem duração de 12 meses, sendo possível renovação por mais 12. A Energisa oferece remuneração compatível com o mercado, incluindo vale-transporte e seguro de vida. Os candidatos selecionados poderão atuar em vários departamentos da empresa. O processo de seleção será totalmente online.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita bruta anual de R$ 29,7 bilhões (2020), o Grupo atende a 8,2 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, geração distribuída (Alsol), serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas