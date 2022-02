FSF lamenta falecimento do conselheiro do Sergipe, João Garcez

É com profundo pesar que a Federação Sergipana de Futebol (FSF) recebeu na manhã desta segunda-feira (21/02), a notícia do falecimento do ex-presidente do Vasco Esporte Clube e conselheiro do Clube Sportivo Sergipe, João Garcez de Andrade aos 72 anos.

Garcez foi um dos grandes apoiadores do desporto sergipano, tendo presidido o Vasco Esporte Clube de 1989 a 2010. Com o Vasco, conquistou o título de campeão da Segunda Divisão do Campeonato Sergipano de 1992. Além de dirigente, Garcez foi Inspetor da Polícia Rodoviária Federal tendo chefiado o Órgão em Sergipe no período de 1987 a 1995, ano em que se aposentou.

O velório terá início às 11 horas e o sepultamento será às 16 horas no cemitério Colina da Saudade na capital sergipana. A Federação Sergipana de Futebol (FSF), decretou três dias de luto em respeito ao falecimento. A entidade e todos os funcionários da FSF lamentam a morte do desportista e se solidarizam com todos os familiares e amigos.

