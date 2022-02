Governistas a caminho do racha

Por Adiberto de Souza *

É voz corrente em Sergipe que o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) deve ser mesmo o indicado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) para concorrer à sucessão estadual. Talvez seja por isso que setores do grupo governista já demonstram impaciência, com alguns ensaiando, inclusive, abandonar o barco. Melhor exemplo disso tem sido dado pelo ex-governador Jackson Barreto (MDB). O emedebista vem insinuado trocar de time, de preferência para o liderado pelo pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT). Também há sinais de descontentamento entre os aliados do prefeito de Aracaju e pré-candidato ao governo Edvaldo Nogueira (PDT). O PCdoB, que até um dia desse era a legenda do hoje pedetista, se apressou em anunciar apoio a JB, no sinal claro de que pode acompanha-lo caso ele decida mesmo se separar dos governistas. O resumo dessa ópera é o seguinte: seja quem for o candidato escolhido por Belivaldo Chagas, o grupo não irá unido às eleições deste ano. Quem viver, verá!

Republicanos otimistas

Os republicanos estão apostando na eleição de dois deputados federais e três estaduais. O partido conta como certas as filiações dos parlamentares federais Fábio Henrique (PDT) e Gustinho Ribeiro (SD). Comandado em Sergipe pelos pastores evangélicos Jony Marcos e Heleno Silva, o Republicanos apoiará o candidato à sucessão estadual indicado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Comenta-se a boca miúda, que alguns filiados da legenda têm feito restrições à filiação de certos pré-candidatos a deputado estadual. Marminino!

Movimento punido

O Sindicato dos Policiais Civis (Simpol) e a Associação dos Delegados de Polícia Civil (Adepol-SE), representantes do Movimento Polícia Unida, foram condenados a pagar, juntos, multa de R$ 50 mil por conta da manifestação promovida em Aracaju na última quinta-feira. A Justiça aplicou a punição por entender que os policiais civis, militares e bombeiros descumpriram liminar concedida anteriormente ao governo e que proibia a realização de “novas paralisações ou suspensão parcial de trabalho”. A multa deve ser paga por cada ato realizado pela categoria. Essa decisão ainda cabe recurso. Então, tá!

PTB disputado

Veja o que publicou a amiga Thaís Bezerra no Jornal da Cidade: “O comando do PTB foi oferecido a Clóvis Silveira, que preside o Avante no estado. Satisfeito com o convite para comandar o partido hoje nas mãos do deputado estadual Rodrigo Valadares, o avantista estuda entregar o PTB ao neto Clóvis, pré-candidato a deputado estadual. O problema é um só: quem ofereceu a legenda a Silveira foi o grupo do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que está afastado da sigla. Experiente, Clóvis vai esperar a poeira assentar, até para não colocar o neto querido numa camisa de onze varas”. Cruzes!

Duas perdas

Sergipe está de luto com as mortes do fotógrafo Lineu Lins, 84 anos, e do empresário Fernando Silva, 85 anos, dono da Casa das Tintas. Ambos estão sendo velados no Osaf, à rua Itaporanga, centro de Aracaju. O corpo de Lineu vai ser cremado, enquanto o do empresário será sepultado, às 16h desta segunda-feira, no Cemitério Santa Izabel. Descansem em paz!

Vovó de 1ª viagem

A vereadora aracajuana Emília Corrêa (Patriota) não esconde a satisfação por ter virado vovó. A distinta viajou ao Canadá exclusivamente para acompanhar o nascimento da netinha June, nome que em grego significa “Deusa da bondade”. A parlamentar postou que parece flutuar de tanta felicidade. “Agora entendo, perfeitamente, quando diziam que amor de avó é amor em dobro”, afirma a feliz Emília. Bem-vinda ao mundo, June!

Demistas alvoroçados

O DEM está numa encruzilhada: uns filiados defendem o novo partido União Brasil e outros já pensam em mudar de legenda. A jornalista Ana Alves jura que permanecerá na nova sigla e elogia André Moura, presidente estadual do recém-criado partido. Já José Carlos Machado, que preside o DEM em Sergipe, está com o pé atrás. Ele não esconde que, caso o diálogo não avance com Moura, pode trocar de partido para viabilizar a sua candidatura a deputado federal. Presidente de honra do DEM, a senadora Maria do Carmo Alves acompanha tudo em silêncio. Está certa, pois em boca fechada não entra mosca. Misericórdia!

Candidatura ameaçada

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) terá que se virar nos trinta para impedir que o seu próprio partido aborte sua pré-candidatura à Presidência da República. Pelo visto, o primeiro passo nesse sentido foi dado com a decisão dos cidadanistas de fecharem uma federação com o PSDB, que tem o governador paulista João Dória como presidenciável. Por enquanto, Vieira ainda não jogou a toalha. Entrevistado pelo site Poder 360º sobre o risco que corre a pré-candidatura, o senador declarou que é preciso “aguardar os desdobramentos” para avaliar esse cenário. Home vôte!

Boa nova

A ExxonMobil iniciou, ontem, a perfuração de seu primeiro poço exploratório em Sergipe. O navio-sonda West Saturn estava na locação desde dezembro, aguardando o aval do Ibama, que saiu na última quinta-feira. A perfuração do poço em águas profundas vai se estender por cerca de dois meses. A licença ambiental de Sergipe é válida por cinco anos, sendo que o plano da ExxonMobil prevê inicialmente a perfuração de apenas um poço. Agora é torcer que o petróleo jorre em abundância!

Vaga disputada

O Tribunal de Justiça de Sergipe agendou, para sexta-feira próxima, uma sessão extraordinária para escolher seu novo desembargador. Nove juízas e juízes estão disputando uma vaga aberta no Pleno do TJ com a aposentadoria da desembargadora Maria Angélica França e Souza. Estão no páreo os magistrados José Anselmo de Oliveira, Sérgio Menezes Lucas, Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Simone de Oliveira Fraga, João Hora Neto, Fernando Clemente da Rocha, Maria da Conceição da Silva Santos, Manoel da Costa Neto e Edivaldo dos Santos. Esta vaga em disputa no TJ será preenchida pelo critério de merecimento. Boa sorte aos concorrentes!

É miolo de pote

O presidente do PT sergipano, deputado João Daniel, desmente que a direção nacional do partido pode vetar a candidatura de Rogério Carvalho (PT) ao governo estadual. Segundo Daniel, esse disse-me-disse não passa de miolo de pote, conversa fiada, boato de quem não tem o que fazer: “todos esses comentários são infundados. Reitero o nosso compromisso e confiança na presidenta Gleisi sobre toda discussão que nosso partido está realizando. Estamos dialogando, informado e participando do debate”, afirmou o petista em nota dirigida aos filiados. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 3 de novembro de 1923.

* É editor do Portal Destaquenotícias