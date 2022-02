Hospital Primavera inaugura Centro de Atenção à Saúde do Homem

Com o foco na saúde e bem-estar dos pacientes, a Rede Primavera dá mais um passo e inaugura a Unidade de Prática Integrada, voltada para a Saúde do Homem. O pontapé inicial foi o Serviço de Urologia, formado por uma equipe de sete urologistas, altamente capacitados e prontos para prestar atendimento aos homens com foco na prevenção do câncer de próstata, ofertando também tratamento clínico da hiperplasia benigna da próstata (aumento da próstata), da disfunção erétil e do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino (andropausa).

O grupo também está capacitado para oferecer tratamento de cálculos urinários, tumores da bexiga e dos rins e incontinência urinária de ambos os gêneros. A nova estrutura oferece uma sala exclusiva para atendimentos e fluxos específicos para a realização de exames e procedimentos com foco nos pacientes urológicos, além da presença do Concierge, um funcionário apto para orientar e facilitar a marcação dos retornos das consultas, exames e agendamentos para outras unidades de Rede, como internamento, emergência e consultórios de outras especialidades.

O coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Primavera, Dr. Mário Henrique Tavares Martins, ressalta que a criação da Unidade permite conhecer as necessidades de saúde, identificar os obstáculos, auxiliar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde.

A unidade fica localizada na recepção B, do 3° andar, do Hospital Primavera. Para maiores informações: 79 99827-3860.