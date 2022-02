IML recolhe 14 corpos no fim de semana, entre eles vitimas de homicídios e  acidentes

O final de semana foi movimentado no instituto Médico Legal (IML), sendo que em sua maioria, vitimas de homicídio por arma de fogo.

Foram recolhidos 14 corpos, entre as vitimas, suicídio e quatro mortes a esclarecer.

Veja a relação dos corpos

Corpo sem identificação do sexo feminino, recolhido no Hospital Regional de Itabaiana, causa morte indeterminada;

Josiel Leandro Luiz Silva Santos, 16 anos, vitima de afogamento, no Povoado Saco dos Borges, município de São Cristóvão;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), causa morte indeterminada;

Enzo Kaynan Rodrigues dos Santos, 20 anos, vitima de homicídio no município de Nossa Senhora de Lourdes;

Corpo sem identificação, sexo masculino, vitima de arma de fogo, no município de Lagarto;

Ossada, recolhida no município de Campo do Brito, causa morte outros;

Manuel Tiago Pereira Lima, 0 ano, procedente do município de Canindé de São Francisco, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), morte por acidente de trânsito, vitima de queda de moto;

Gustavo Matos dos Santos, 17 anos, vitima de homicídio, em Aracaju;

Corpo sem identificação, recolhido no Hospital de Itabaianinha, causa morte a esclarecer;

Maria do Carmo Santos da Silva, 57 anos, procedente do município de Neópolis, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), morte por suicídio;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), vitima de acidente de trânsito;

Wesley Santos Carvalho, 37 anos, morte por acidente de trânsito, na BR-235, KM 56, município de Itabaiana;

Caique Souza Santana, 29 anos, corpo recolhido no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, vitima de arma de fogo;

Jeraldo dos Santos, 69 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), morte por ação contundente.

Com informações do IML