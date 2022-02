Jovem morre após bater em caçamba e ser atropelado em rodovia

Um jovem identificado como Antonny Rocha, de 19 anos, morreu na noite de sábado (19) após colidir contra uma caçamba que estava estacionada no acostamento da rodovia SE-220, que liga o município de Graccho Cardoso a Aquidabã.

As informações são de que Antonny pedalava com um grupo de ciclistas, quando não conseguiu visualizar a caçamba no acostamento, colidindo contra ela. Logo após se chocar contra o veículo, o jovem foi atropelado por um carro que vinha e em seguida, morrendo no local.

Foto redes sociais