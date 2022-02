Médicos vão realizar coletiva de imprensa para esclarecer sobre saúde de Paulinha Abelha

Os médicos que acompanham o quadro de saúde da cantora Paulinha Abelha vão realizar uma coletiva de imprensa às 17 horas desta terça-feira (21).

Os especialistas vão esclarecer o caso da artista, que está internada no Hospital Primavera em Aracaju.

Ela mantém quadro o neurológico inalterado, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com a ajuda de aparelhos e necessitando de diálise.

No dia 11 de fevereiro, Paulinha Abelha foi diagnosticada com insuficiência renal após passar mal ao retornar de uma turnê com o grupo de forró em São Paulo.