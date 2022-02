Pantanal’: Bruna Linzmeyer fala da forte relação com a natureza e revela saudades

O desafio não será pouco para Bruna Lizmeyer. Na nova versão de “Pantanal“, que estreia dia 28 de março, caberá à atriz interpretar a primeira fase de Madeleine, mulher que vai virar de cabeça para baixo a vida do peão José Leôncio (Renato Góes).

“Não porque sou do interior de Santa Catarina, da roça mesmo. Posso dizer que reconheci, de alguma forma, a roça ali no Pantanal, uma realidade que vivi até os meus 17 anos. Apesar de serem lugares diferentes, têm muitas coisas iguais, inclusive as questões sociais. Mas também tenho alguma conexão com Madeleine, de querer ir embora. Assim como eu quis ir embora de onde cresci e nasci.”

Bruna conta que não é uma pessoa de sentir muitas saudades, mas a distância fez o coração apertar por uma pessoa em especial: