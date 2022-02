PMA imuniza 404 pessoas contra covid no restaurante Padre Pedro

Em três dias de vacinação no restaurante Padre Pedro, no Bairro Industrial, a Prefeitura de Aracaju, em uma ação intersetorial entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), vacinou 404 pessoas contra covid-19. Dessas, 41 tomaram a primeira dose, 75 a segunda dose e 288 a dose de reforço.

De acordo com o coordenador de Imunização da SMS, Yuri Belchior, essa vacinação foi mais uma ação de busca ativa para ampliar a cobertura vacinal da população.

“Nos três dias de ação, as pessoas tiveram a oportunidade de se vacinar com a primeira dose, completar o esquema vacinal ou ainda receber o reforço. Com a conclusão destes três dias de vacinação, fizemos um levantamento da demanda e vimos que será necessário retornar em mais dois dias nesta semana. Portanto, na quinta e sexta-feira, dias 24 e 25, a vacinação itinerante com o Carro da Vacina estará no restaurante Padre Pedro”, anuncia Yuri, reforçando a importância da imunização para a coletividade e continuidade da vida.

Programação do Carro da Vacina

No início desta semana, o Carro da Vacina percorrerá a Zona de Expansão de Aracaju: Povoado Areia Branca, dia 21; Mosqueiro, dia 22 e Povoado São José, dia 23. Já nos dias 24 e 25, o carro estará no estacionamento do Restaurante Popular Padre Pedro.

Para ter acesso à dose do imunizante (D1, D2 ou dose de reforço) basta ter idade acima de 12 anos, apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência de Aracaju e documento com foto.

Dados da Vacinação

A campanha de imunização contra a covid-19 já superou a marca de 89,42% da população vacinada a partir dos 5 anos de idade com a primeira dose, o que representa 558.626 pessoas. Já com a segunda dose, 490.310 pessoas completaram o esquema vacinal.

Fonte e foto Ascom/SMS