Ponto de vacinação para crianças no RioMar Shopping funciona de segunda a sexta-feira

A Prefeitura de Aracaju segue avançando na vacinação contra a covid-19 e, a partir desta segunda-feira, 21, conta com mais um ponto fixo para a imunização das crianças de 5 a 11 anos (com e sem comorbidades). Localizado no segundo piso do RioMar Aracaju Shopping, o novo ponto recebe exclusivamente o público infantil apto a receber os imunizantes Pfizer ou CoronaVac.

Além desse novo ponto, os outros dois centros comerciais da cidade, Aracaju Parque Shopping (Industrial) e o Shopping Jardins (Jardins) também contam com ponto de vacinação para as crianças, das 8h às 17h. Para esse público, a vacina está disponível também no drive-thru montado no Parque da Sementeira, das 8h às 13h – nesse ponto, o imunizante utilizado é o CoronaVac, para crianças de 6 a 11 anos.

“Renovamos a parceria com o shopping Riaar, ativando esse ponto na ação do último sábado, no Dia D da Família. E a partir desta segunda, seguiremos com mais essa opção de vacinação para o público infantil. Da mesma forma, continuaremos a ofertar o serviço nas Unidades Básicas de Saúde, vacinando das 8h às 15h”, explica o coordenador do Programa Municipal de Imunização da SMS, Yuri Belchior.

Unidades com vacinação pediátrica

A vacinação infantil nas UBSs é realizada das 8h às 13h. Recebem a vacina CoronaVac, crianças com idade entre 6 e 11 anos, e o imunizante é ofertado em todas as 44 UBSs. Já as unidades com a Pfizer pediátrica, que vacinam crianças de 5 a 11 anos, são: UBSs Carlos Hardmam (Soledade), José Machado de Souza (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (América), Ávila Nabuco (Médici), Geraldo Magela (Orlando Dantas), João Bezerra (Areia Branca), Anália Pina (Almirante Tamandaré), Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente), José Calumby Filho (Jardim Centenário) e Augusto César Leite (Santa Tereza).

População em geral

As pessoas com idade a partir dos 12 anos que ainda não se vacinaram têm acesso ao serviço em 44 Unidades Básicas de Saúde da capital, nas quais são ofertadas vacinas para aplicação da primeira e segunda doses, e ainda a dose de reforço para as pessoas que completaram quatro meses após a segunda dose.

Documentos

Para receber a vacina, é necessário apresentar comprovante de residência da capital, documento com foto, cartão SUS e cartão de vacinação (se tiver). Para crianças, é preciso apresentar documento de identificação (RG ou certidão de Nascimento), cartão de vacinação, além da documentação do pai, mãe ou responsável.

Foto: Marcelle Cristinne