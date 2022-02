Prefeita Hilda Ribeiro anunciou reajuste do piso do magistério de 33.24% a partir de maio

Em entrevista ao radialista Lucas Brasil na Eldorado FM de Lagarto, a prefeita Hilda Ribeiro, anunciou que apresentou ao Síntese durante reunião na manhã de hoje, a proposta de pagar o piso do magistério de acordo com o reajuste do governo federal de 33.24%. “Apresentamos a proposta de pagar o piso de 33.24% conforme estabelecido pelo governo federal”, disse Hilda, informando mais adiante que “apresentamos no primeiro momento os 19% porque precisa estudar melhor as finanças”, pontuou, a prefeita.

Durante a entrevista, a prefeita de Lagarto informou que tudo ocorreu bem e que a proposta é de anexar o reajuste a partir de maio. “A proposta foi apresentada sem bagunça e de forma civilizada e agora será encaminhada a Câmara de vereadores para que a partir de maio possamos anexar o reajuste”, concluiu, Hilda.

A proposta foi aceita pela classe dos professores que celebraram ao fim da reunião com solta de fogos.

O município de Lagarto iniciou o ano letivo nesta segunda-feira, dia 21, com mais de 42 escolas reformadas, sendo que Lagarto possui 75 unidades da rede municipal.

Por Lucas Brasil