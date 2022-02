Prefeitura de Socorro fiscaliza unidade do Assaí Atacadista

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, na manhã de quinta-feira, 17, uma ação de fiscalização na nova unidade do Assaí Atacadista, que será inaugurada no município de Nossa Senhora do Socorro. A Vigilância Sanitária Municipal (Visam) fez a inspeção de toda a estrutura do novo estabelecimento e dos protocolos de segurança adotados para evitar a propagação e contaminação da Covid-19.

Ao finalizar a fiscalização, a Visam concluiu que todo o estabelecimento segue os padrões e as normas sanitárias e de segurança, tanto da estrutura física como dos alimentos, bebidas e produtos de higiene que serão comercializados na unidade. Assim, a Visam garante que o Assaí Atacadista de Socorro já pode ser inaugurado.

Fonte e foto assessoria