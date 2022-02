Preuni Seduc: candidatos disputam uma das 5.450 vagas

Resultado do Processo Seletivo para o Preuni 2022 será divulgado no dia 8 de março

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), promoveu no domingo, 20, a aplicação da prova de seleção do curso Pré-Universitário (Preuni) para o ano letivo de 2022. Ao todo, foram 9.951 candidatos inscritos para disputar uma das 5.450 vagas ofertadas. Com a ação, a Educação Estadual abre oficialmente a temporada de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 8 de março, no site da Seduc.

Acontecendo nos moldes do Enem e concursos públicos, a seleção do Preuni gerou muita empolgação aos participantes, sobretudo a confiança na aprovação. É o caso da jovem Elizandra de Oliveira Santos, aluna do Centro de Excelência Dom Luciano, em Aracaju. “Decidi fazer esse programa porque estou no terceiro ano do ensino médio e queria uma preparação a mais para o Enem, e acredito que o Preuni vai me proporcionar isso. Estudei para fazer essa prova e estou confiante”, disse ela.

Outro estudante que aposta na qualidade e credibilidade do curso Preuni é José Carlos de Jesus dos Espírito Santos, aluno do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, em Aracaju. “Decidi fazer o Pré-Universitário, primeiramente, por conta da acessibilidade, levando em consideração que cursos particulares têm um custo elevado. A minha expectativa para a prova é a melhor possível: estudei bastante e acredito que vou garantir minha vaga e poder me preparar com toda a estrutura oferecida”, destacou o jovem, que almeja cursar Medicina.

Já a estudante Larissa Prado Mangueira, do Instituto Federal de Sergipe, com ajuda do Pré-Universitário da Seduc, caso seja classificada, pretende ingressar no curso Jornalismo ou Psicologia. “É uma oportunidade muito boa poder participar dessa seleção, visto que o curso é bastante conhecido e de fato ajuda bastante o estudante na preparação para o Enem. Se eu for aprovada, espero que a rotina não seja tão pesada porque terei que conciliar minhas aulas do IFS com o Preuni”, declarou.

Estrutura

Para o processo seletivo do Preuni 2022 foi montada uma grande estrutura para receber os estudantes cujas ações vão desde a elaboração das provas, com questões inéditas, até o recrutamento de pessoal para auxiliar na aplicação como supervisores, coordenadores, fiscais, executores, porteiros, motoristas, corretores de redação, ledores e intérpretes. De acordo com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), professora Eliane Passos, esse é o primeiro contato com o público que acredita no programa e que busca a oportunidade de se preparar, se qualificar e aprimorar seus conhecimentos na perspectiva do Enem.

“Nós temos sempre, e essa é uma demonstração do reconhecimento do programa, um público maior do que a quantidade de vagas que a gente oferta. Foram quase 10 mil inscritos fazendo a prova com três horas de duração, toda ela inédita, além da redação, observando os conteúdos que são trabalhados no primeiro e no segundo ano para termos um perfil do aluno e até para o diagnóstico de como será a preparação dele ao longo do ano letivo”, explicou Eliane Passos. Para a realização do processo seletivo foram mobilizados cerca de 529 profissionais para atuarem em diversas áreas.

Matrícula

A coordenadora do Preuni, professora Gisele Pádua, também enfatizou a importância da prova como parâmetro de avaliação do estudante que vai se preparar para o Enem. “Estamos felizes porque o cenário permitiu que a gente voltasse a fazer essa prova, que é muito importante para o estudante entender o processo do exame. Essa é a primeira simulação Pré-Enem que ele vai ter contato. Somos um programa que mostra resultados todos os anos, resultados muito bons, e ficamos muito contentes de poder organizar essa ação que abrange não somente candidatos de todos os territórios do nosso estado, mas também dos estados vizinhos, que acreditam na eficiência do programa”, concluiu.

Vale reforçar que o resultado do processo seletivo será divulgado no dia 8 de março, no site da Seduc, em www.seduc.se.gov.br. Os candidatos classificados dentro do limite de vagas disponíveis por polo deverão efetuar sua matrícula nos locais e horários estabelecidos no edital, no período de 9 a 11 de março. A seleção é direcionada aos egressos da Rede Estadual ou estudante concluinte do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino no ano letivo de 2021.

Assessoria de Comunicação da SEDUC