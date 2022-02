Programa mão amiga pró-sertão bacia leiteira auxilia milhares de famílias sergipanas

Informe publicitário

Governo de Sergipe alerta criadores para prazo de entrega da contrapartida nos escritórios da Emdagro.

Até o dia 10 de março, os pequenos criadores inscritos no programa mão amiga pró-sertão bacia leiteira devem entregar a comprovação de realização dos exames de brucelose e tuberculose e da vacinação de brucelose dos seus rebanhos, nos escritórios locais da empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe (Emdagro). Essa é a contrapartida que os beneficiários devem apresentar para garantir sua continuidade no programa. A terceira parcela de R$ 250 do benefício será creditada pelo governo de Sergipe no próximo dia 25 de fevereiro, aos 2.158 produtores já cadastrados no programa.

Os exames devem ser feitos em todos os animais; enquanto a vacinação de brucelose, apenas nas fêmeas. A relação de veterinários hábeis para exames e vacinação pode ser encontrada no site www.emdagro.se.gov.br. com a medida, o governo de Sergipe incentiva a sanidade animal e a qualidade dos produtos oriundos da pecuária, através da vacinação dos rebanhos.

Executado pela secretaria de estado da inclusão social (SEIAS) em parceria com a Emdagro e o Banese, o programa foi criado em agosto de 2021 para mitigar os efeitos da estiagem na cadeia produtiva do leite no alto sertão sergipano, através da concessão de um benefício de R$ 1.000, dividido em quatro parcelas. Elas serão pagas anualmente, nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, a até 3.700 criadores que tenham até dez cabeças de bovinos leiteiros, sendo pelo menos uma fêmea.

Com isso, são amparadas pelo benefício, até o momento, 2.158 famílias de pequenos criadores que, no período de estiagem, costumavam enfrentar maior situação de vulnerabilidade social. Além disso, o programa também prevê a realização de ações de capacitação para as famílias beneficiárias, com vistas ao aumento da produtividade dos rebanhos e melhoria da qualidade do leite produzido.

A nova modalidade do mão amiga abrange famílias residentes nos municípios de Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Gararu, Porto da Folha e Monte Alegre. No final de janeiro, foi paga a segunda parcela aos primeiros 1.008 inscritos no programa. Já os 1.150 que se inscreveram depois receberam, na primeira semana de fevereiro, o valor acumulado de dezembro e janeiro. Só nas duas primeiras parcelas, o governo de Sergipe injetou mais de R$ 1 milhão na economia dos municípios beneficiados.