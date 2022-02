Programa Mulher do Crea-SE reforça campanha de combate ao preconceito contra mulher na Engenheira

“Profissionalismo e Competência. Mulher na Engenharia, Sim!” A campanha realizada pelo Programa Mulher do Crea-SE ecoou em muitas vozes e ganhou visibilidade no 11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, realizado em Brasília. O movimento que se somou a outras ações durante os três dias de programação reforçou a necessidade e a urgência de combater a discriminação e o preconceito contra a mulher profissional da Engenharia, Agronomia e Geociências.

“A desigualdade de gênero dentro do Sistema Confea/Crea é um fato que aos poucos começa a mudar. Avançamos, mas ainda que estejamos caminhando para uma realidade mais igualitária entre homens e mulheres, ainda há muito a se construir. Nossa campanha busca alertar e mostrar uma situação que vai muito além do Sistema. O preconceito contra a mulher no mercado de trabalho é uma questão cultural e aqui destaco a discriminação contra a profissional engenheira. Enfrentamos preconceitos, estereótipos e , vez ou outra, temos a competência profissional questionada pelo fato de sermos mulher. É inadmissível, esse tipo de comportamento.” É o que afirma a engenheira Civil Isabella de Lima Veiga, coordenadora do Programa Mulher do Crea-SE.

A equidade de gênero dentro do Crea-SE é uma meta do presidente, Jorge Roberto Silveira. “Temos trabalhado para ampliar a participação feminina nas funções de liderança e, principalmente no nosso plenário. O Programa Mulher é mais uma ferramenta, no sentido de aumentar essa participação, fortalecer as ações e dar voz as profissionais”, ressalta Jorge Silveira.

Foto assessoria

Por Iris Valéria