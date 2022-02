Saúde leva informações sobre prevenção a policiais militares do trânsito

A ação faz parte das comemorações do 43º aniversário da Companhia de Policiamento de Trânsito

O Programa de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Programa Estadual IST/Aids participou na última sexta-feira(18), das comemorações do 43º aniversário da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), subunidade especializada da Polícia Militar de Sergipe, composta por 127 policiais militares. No evento, o médico Almir Santana proferiu palestra sobre a prevenção combinada, detalhando para os PM’s os métodos PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e PrEP (Profilaxia Pré-Exposição).

Na ação educativa, responsável técnico explicou como a prevenção combinada funciona, onde os serviços são disponibilizados, a importância de conhecer os métodos para casos em que há rompimento de preservativo ou uma relação sexual sem camisinha. “Explicamos também que a pessoa candidata a Prep tem dois compromissos importantes que são o de fazer o teste toda vez que for na unidade de saúde pegar o medicamento e boa adesão ao tratamento. Foi uma discussão muito interessante”, ressaltou Almir Santana.

Segundo ele, também foram mostradas aos policiais militares e funcionários do Detran que participaram da palestra, todos os tipos de camisinha que existem no país. “Por que isso? Porque existem pessoas que colocam todo tipo de dificuldade para não usá-las. Mostrei inclusive que tem preservativo específico para quem tem alergia.

Para o responsável pela área de Educação do CPTran, Cabo Damasceno, as informações passadas pelo gerente do Programa Estadual de IST/Aids permitiram ampliar o conhecimento dos policiais militares sobre as doenças sexualmente transmissíveis. “A prevenção é importante para que tenhamos uma vida saudável, por isso viabilizamos uma série de serviços de saúde para os nossos policiais durante as comemorações de aniversário e as IST integraram essa agenda educativa”, disse.

Fonte e foto SES