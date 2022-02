Senador Rogério Carvalho lança oficialmente o “Sergipe de Todos” em evento no Iate Clube

Nesta sexta-feira (18), o pré-candidato ao Governo de Sergipe, Rogério Carvalho, lançou oficialmente a plataforma de governo, com participação popular, “Sergipe de Todos”, no Iate Clube de Aracaju. A iniciativa, que reuniu a sociedade sergipana, apoiadores e a imprensa, tem como objetivo a construção de um diálogo permanente com os sergipanos. O evento aconteceu mediante o seguimento dos protocolos de saúde, respeitando o distanciamento e com indicação de uso de álcool 70% e máscara.

Dividida em 10 temas (Emprego e Renda; Infraestrutura; Saúde; Turismo; Meio Ambiente; Educação; Agricultura; Segurança e Inovação e Tecnologia e Cultura), a plataforma funcionará através do acesso ao endereço www.sergipedetodos.com.br, onde os cidadãos poderão opinar sobre as demandas mais urgentes do Estado de Sergipe. Como resultado final, o “Sergipe de Todos” captará todas as respostas que servirão para fundamentar a criação do Plano de Governo do pré-candidato, Rogério Carvalho.

No discurso de abertura, o ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, figura respeitada dentro do PT, ressaltou a importância da junção do povo em busca de se construir um projeto democrático e participativo. “Quero agradecer ao Rogério por esse convite e estou feliz em encontrar vários companheiros e companheiras, que não via há anos aqui em Sergipe. Quero parabenizar os sergipanos, pois são todos vocês que construirão e reconstruirão as mudanças em nosso País. Dessa união de todos nós é que tiraremos a capacidade para superarmos as dificuldades, tão presentes em nosso Brasil hoje em dia. A construção desse modelo de projeto vem dos partidos, movimentos sociais e dos cidadãos, e saibam que as melhores criações do Lula e da Dilma foram resultados da mobilização do povo. Governar com o povo é um ato de inteligência, pois é daí que tiramos as diversidades, as ideias e sensibilidades necessárias para o desenvolvimento. O Sergipe de Todos é uma plataforma muito bem construída, muito bem pensada e de fácil acesso. A democracia se faz com a participação de todos nós, por isto acessem, respondam, participem”, frisou.

Ao falar sobre o “Sergipe de Todos”, Rogério reiterou se tratar de um canal colaborativo que visa o desenvolvimento sergipano, através da participação popular. “Considerar o outro como nosso igual é forma a base do respeito. Essa plataforma representa o que a gente propõe como instrumento de debate, de diálogo, de provocação das pessoas para que todos tragam suas vivências. Temos que abrir esse diálogo com as pessoas, que sentem tudo em seu cotidiano, que sabem o que estão sofrendo, suas dificuldades. A gente pode muito mais, temos que acreditar em nós mesmos. Foram nas conferências que o PT construiu as melhores ideias e alternativas para o povo brasileiro, e em Sergipe também. Por este e outros motivos, a participação popular é prioridade para todos nós. Quero agradecer aos que estiveram neste lançamento e friso que queremos e vamos fazer um plano de governo com todos e todas. Fica aqui o convite para que os sergipanos acessem o www.sergipedetodos.com.br e façam parte deste movimento. Esse modelo de participação popular é o que fará a mudança que Sergipe precisa. Temos que construir uma equação conjunta, feita com o coração”, enfatizou o pré-candidato ao governo de Sergipe.

Os presidentes do PSB, Valadares Filho e do PV, Reynaldo Nunes estiveram presencialmente acompanhando o lançamento. Participaram também deputados estaduais, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, lideranças e membros dos movimentos sociais de todo o Estado. Ao declarar a importância do “Sergipe de Todos”, o deputado federal e presidente do PT de Sergipe, João Daniel, enalteceu a importância da criação da plataforma.

“Saldando a todos os nossos companheiros e companheiras aqui, eu quero enfatizar a importância desse projeto criado por Rogério e sua equipe. Marcelo Déda fez um grande programa de participação popular após as eleições para o governo do Estado, por exemplo, e hoje, temos o PT fazendo o “Sergipe de Todos” antes das eleições, ouvindo todos os sergipanos. Certamente criaremos um grande plano de governo para nosso Estado. Não temos dúvida que teremos em nosso Estado a retomada do modelo de governo que já existiu com Déda e que agora volta a renascer através das mãos de Rogério. Inauguramos hoje o início de um grande movimento de participação popular, criado e ensinado por Lula. Viva a construção dessa plataforma e, agora, estamos juntos do que nunca”, disse João Daniel.

Felicitações de fora de Sergipe

Através de vídeos especiais enviados para o evento, a presidenta do PT Nacional, Gleisi Hoffmann enalteceu o lançamento do “Sergipe de Todos”. “Mando um abração ao Rogério e à militância do PT Sergipe, que está reunida para o lançamento desta plataforma para assim construir um plano de governo em conjunto com o povo sergipano. É muito importante essa iniciativa, pois queremos fazer uma campanha onde as pessoas se sintam participantes, atuantes junto conosco, construindo o sonho que nós temos para governar em Sergipe e em todo o Brasil. Um abraço grande, sucesso e estamos juntos nessa caminhada, Rogério”, disse Gleisi.

Além da presidenta nacional do PT, os deputados federais Paulo Teixeira (PT São Paulo) e Alexandre Padilha (PT São Paulo), os senadores Humberto Costa (PT Pernambuco), Fabiano Contarato (PT Espírito Santo), Paulo Paim (PT Rio Grande do Sul) e Paulo Rocha (PT Pará), o vereador do PT de São Paulo, Eduardo Suplicy, Aloizio Mercadante (ex-ministro da Educação) e Carlos Siqueira (presidente nacional do PSB) também enviaram vídeos elogiando a ideia de Rogério em criar o “Sergipe de Todos”.

