Sergipe de Todos: Rogério Carvalho reúne Imprensa Sergipana e explica plataforma digital

O pré-candidato ao Governo de Sergipe, Rogério Carvalho, reuniu a Imprensa Sergipana na manhã desta segunda-feira (21) no Real Classic Hotel, em Aracaju para falar, entre outros assuntos, da plataforma de governo, com participação popular, “Sergipe de Todos”, que foi lançada na última sexta-feira.

O “Sergipe de Todos” é um canal colaborativo que visa o desenvolvimento sergipano, através da participação popular, e será um diálogo permanente cujo objetivo é a interação com os sergipanos. Diversos órgãos da imprensa do Estado estiveram na coletiva. O senador Rogério falou ao vivo para rádios de Aracaju e, em um pingue-pongue descontraído e regado a muito café, respondeu a todas as perguntas dos jornalistas.

O senador petista ressaltou que a plataforma está disposta a apresentar soluções para o desenvolvimento de Sergipe. Onde estudantes, trabalhadores, empreendedores, movimentos sociais, lideranças de todo o estado, representantes da sociedade sergipana, todos terão voz ativa na construção das diretrizes do plano de governo, que será apresentado nos próximos meses.

“Sabemos da importância que a internet e as redes sociais têm hoje em nossa vida, em nosso dia a dia. Essa plataforma, que já está no ar, vai fazer com que todos os sergipanos sejam parte do processo de construção e crescimento do Estado, por um novo tempo de desenvolvimento”, frisou o senador logo na abertura da coletiva.

O radialista Aloísio Andrade, popularmente conhecido como Prefeitinho, da Radio Juventude FM, de Lagarto, destacou como positiva a entrevista coletiva e esse chamado à imprensa para debater o “Sergipe de Todos”. “É atitude inovadora por parte do senador. E achei fantástico, porque nós da imprensa também daremos a nossa contribuição para a plataforma. Ele nos trouxe para o debate e isso é valoroso demais”, falou Prefeitinho.

Ainda durante o encontro, Rogério ressaltou as riquezas que o Estado possui, falou sobre o fortalecimento das entidades, empresas e movimentos populares e disse que quer a participação de todos na construção da plataforma. “As pessoas podem enviar suas respostas através de um aparelho celular, por exemplo, o que facilita essa construção em prol do crescimento do nosso Estado,” finalizou Rogério Carvalho agradecendo às presenças de jornalistas, radialistas e formadores de opinião.

Foto: Janaina Santos

Da assessoria