Shopping Jardins Online promove ‘Carnaval de Ofertas’

Nos dias 21 e 22 de fevereiro, os pedidos a partir de R$100 feitos no canal de compras valem ingresso para o parque inflável Jump Around

O carnaval está “on” no Shopping Jardins. Acessando a plataforma digital do empreendimento, as famílias encontram uma seleção especial de produtos para curtir a folia em casa. Além de poder incluir itens de diferentes lojas na sacola, o consumidor aproveita as ofertas que chegam a 50% no site shoppingjardinsonline.com.br e aplicativo (Android e iOS).

E nestas segunda e terça-feira, 21 e 22 de fevereiro, o Shopping Jardins Online agracia o consumidor com um presente especial. Pedidos a partir de R$100 com itens do ‘Carnaval de Ofertas’ valem um ingresso para o Jump Around e voucher de 10% de desconto para a compra do segundo ingresso na bilheteria do parque. Os bilhetes são válidos até́ o dia 20 de março e o Jump Around funciona de quinta a domingo, das 16h às 22h (última sessão começa às 21h30), no estacionamento do Shopping Jardins.

Artigos de moda, calçados, acessórios, moda praia, tecnologia e sobremesas refrescantes integram o mix do ‘Carnaval de Ofertas’. Dentre os destaques estão: saia midi Toli de R$249,90 por R$74,90; gargantilha folheada Carolina Costa de R$77,80 por R$38,90; blusa em ribana Hering de R$59,99 por R$29,99; sandália Melissa Babe Garden de R$109,90 por R$89,90; açaí tradicional (500ml) Açaí Fruit Show por R$17,90; bateria externa 10 mil mAh VX Case de R$390 por R$199; boia infantil Panda Pool de R$179,90 por R$125,90 e chinelo metalizado Arezzo de R$139,90 por R$59,90.

As ofertas são exclusivas para pedidos realizados no Shopping Jardins Online nos dias 21 e 22 de fevereiro. O canal de compras atende a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100. O prazo de entrega é de uma hora para as refeições e de até um dia útil para os produtos. O consumidor também tem a opção de retirar as compras gratuitamente nos lockers ou pick-up center do Shopping Jardins.

Da assessoria

Foto: Divulgação