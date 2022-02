Simão Dias: Centro Municipal de Especialidades ‘Givanildo Viana Menezes’ está com obras adiantadas

A Prefeitura de Simão Dias iniciou no começo da segunda quinzena de janeiro a reforma completa do antigo CESP, onde será instalado o Centro Municipal de Especialidades ‘Givanildo Viana Menezes’.

A obra, realizada com recursos do Programa Acelera Simão Dias, está em ritmo acelerado e dentro em breve será entregue para à população. O Centro Municipal será um dos mais modernos do interior sergipano e tornará Simão Dias referência em saúde pública no Estado.

Quando pronto, o CMS terá consultórios para especialidades médicas, como ortopedia, ginecologia, pediatria, cardiologia, psiquiatria, psicologia e nutrição; laboratório de análises clínicas, com ampliação dos tipos de exames; centro de fisioterapia, adulto e infantil; raio-x; ultrassom com cardio, principalmente com olhar diferenciado para gestantes; Programa Melhor em Casa; espaço integrado, com recepção climatizada e convivência externa e uma lanchonete.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias