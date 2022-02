Síndromes gripais: procura por atendimento nos finais de semana cai 82% em Aracaju

No último fim de semana, dias 19 e 20, foram realizados, na rede municipal, 164 atendimentos de síndromes gripais, sendo 103 pessoas atendidas nos hospitais Fernando Franco e Nestor Piva, 18 na UBS Cândida Alves e 43 no Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal. Comparando com o dias 12 e 13, quando foram realizados 927 atendimentos, a queda é de 82,3% na busca pelo serviço.

Com essa edução crescente na procura por atendimento de casos de síndromes gripais, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, reformula o serviço aos finais de semana e manterá em funcionamento apenas o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal e as urgências municipais com os hospitais Fernando Franco e Nestor Piva. A partir do próximo fim de semana, dias 26 e 27, as UBSs Augusto Franco e Cândida Alves não abrirão para testagem aos sábados e domingos.

“A cada semana estamos avaliando os serviços ofertados assim como os fluxos. Diante desse cenário mais estável, e de uma queda na procura por atendimentos de síndromes gripais, o trabalho das equipes aos finais de semana ficará dedicado aos atendimentos no Centro de Síndrome Gripal e nas urgências. E durante toda a semana, as pessoas que precisam desse tipo de atendimento, podem buscar umas das 45 Unidades Básicas de Saúde”, explica a coordenadora da Rede de Atenção Primária, Evelyn Lobo.

Na semana

De segunda a sexta-feira, as pessoas residentes em Aracaju que apresentam sintomas gripais continuam recebendo atendimento em todas as 45 Unidades Básicas de Saúde e tendo acesso ao teste para detecção da covid-19 em 41 delas. Ainda nas unidades, o usuário que receber esse tipo de atendimento tem acesso à farmácia, recebendo o medicamento prescrito mesmo sem estar vinculado à UBS a qual foi atendido.

O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, localizado no bairro Coroa do Meio, funciona diariamente, das 7h às 19h (recepcionando e realizando coleta até às 18h); e os hospitais municipais Fernando Franco (Zona Sul) e Nestor Piva (Zona Norte), funcionam em regime de plantão 24 horas, destinados a casos mais graves.

Foto: André Moreira