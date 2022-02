Talysson comemora sanção da Lei de sua autoria que protege idosos contra golpes financeiros

Sancionada no dia 13 de janeiro, a agora Lei 8.964/22 trata da criação da “Campanha de Combate a Golpes Financeiros Praticados Contra Idosos”. A nova norma institui que, em toda primeira semana de outubro, ações de cunho informativo sejam realizadas em todo o estado com o objetivo de ajudar os idosos a se protegerem contra crimes financeiros.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), houve um aumento de 60% no número de tentativas de golpes financeiros contra idosos desde o início da pandemia. Dois fatores são importantes para explicar esse aumento: o crescimento do número de transações digitais causado pelo isolamento social e a vulnerabilidade dos consumidores, especialmente os idosos. 70% dos golpes são tentativas de estelionatários de conseguir as senhas e os códigos das contas dos idosos, que por falta de conhecimento, acabam cedendo.

“Quando tomei conhecimento do elevado índice desses golpes, principalmente contra os idosos, percebi que o Estado deveria fazer parte dessa luta em proteção a eles. Propus ainda em 2020, logo no começo da pandemia, o PL que acaba de virar Lei, que tem o objetivo de criar uma campanha educativa de proteção aos idosos. A campanha será realizada anualmente, toda primeira semana de outubro, já que o dia 1º é o Dia Estadual do Idoso”, Destaca o parlamentar.

As ações, produzidas pelo Estado durante o início de outubro, priorizarão os seguintes temas:

> Prevenção e repressão aos crimes aos crimes de estelionato contra os idosos;

> Proteção e auxílio às vítimas idosas de golpes financeiros;

> Divulgação massiva dos golpes mais praticados contra os idosos e os meios para evitá-los;

> Orientação das condutas a serem tomadas após a constatação de um golpe.

“Esse é o melhor caminho para que possamos proteger os nossos idosos contra criminosos que se aproveitam da fragilidade deles. Fico feliz que o poder público tem atuado de acordo com as necessidades do povo, tem se importado com os problemas das pessoas. É desse jeito que a gente vai construindo um Sergipe melhor pra todos”, celebra Talysson.

