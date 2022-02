A verdade: Bolsonaro cresce, a rejeição diminui e a disputa esquenta de vez!

A avaliação não é apenas deste colunista, mas já começa a chamar a atenção em todo o País a evolução do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) desde o final do ano passado. Alguns setores da “grande mídia”, movimentos sociais, entidades sindicais e partidos da oposição insistem em não reconhecer, mas os “números” não mentem e já se percebe que o chefe da Nação, mesmo muito combatido e atacado durante a pandemia, começa a recuperar parte de sua popularidade.

Mesmo com a covid-19 ainda assustando, ainda vitimando pessoas, o governo do presidente, no tempo certo ou tardiamente, conseguiu vacinar grande parte da população. Os benefícios sociais já estabelecidos foram melhorados, como no caso do Auxílio Brasil, e o Auxílio Gás, recém-criado, contemplou em cheio os mais pobres e arrefeceu as críticas em torno do aumento do gás de cozinha. Os preços dos combustíveis continuam sendo uma “pedra no sapato” do presidente, que ainda é muito cobrado neste sentido.

Mas, em contrapartida, uma série de obras federais avançaram e foram concluídas pelo atual governo. Na região Norte e no Sul do País diversas rodovias foram recuperadas e pontes construídas. No Nordeste, por exemplo, a água do Rio São Francisco já está sendo transposta até o Ceará. O povo sertanejo, que chegou a duvidar que um dia veria água tão de perto, que se acostumou com a “política do carro-pipa”, que passou muitos anos vendo a obra sonhada parada, esquecida, sucateada, hoje vê aquele sonho tornar-se realidade.

Este colunista tem restrições por conta da Justiça Eleitoral para falar em “números”, mas qualquer cidadão comum, com um pouco de boa vontade, vai comparar os “números” de 2020 e 2021 e vai perceber que, agora em 2022, a realidade parece ser outra, de antes do período da pandemia. Falando nela, a “CPI do Circo”, aquela mesmo do Senado Federal, que passou um vexame internacional recente, resultou em quê? Qual foi a prova inconteste que resultou no “impeachment do presidente”? Uma CPI “regida” por Renan Calheiros (MDB) e companhia? Menos…

Hoje o cenário aponta que não há espaço algum para a “terceira via”! Gente que nem tem identidade com os mais pobres, que “simula” popularidade, hoje já tenta encontrar argumentos, porque não sabe mais o que fazer diante do “populismo”! Nomes tão “vendidos” pela “grande mídia” e hoje já esquecidos; pior é que nem todos os setores que condenam o atual presidente, querem a volta do PT e de Lula para o governo; entraram numa verdadeira “saia-justa”, de “se correr, o bicho pega” e “se ficar, o bicho come”!

Gostando ou não do presidente Jair Bolsonaro, a verdade é que sua popularidade voltou a crescer e, justamente, no momento certo, no ano eleitoral; e essa “evolução” está diretamente associada com a queda da rejeição de seu governo que mantém o discurso de “zero corrupção”! Até agora, Lula não se expôs! Tem se preservado e continua “blindado” por seu partido. Em ascensão Bolsonaro “bota fogo no parquinho” e a disputa presidencial vê subir a temperatura. Logo essas “tensões” ficarão mais evidentes nas rodas políticas, nos parlamentos, nas redes sociais. É, leitores! Tirem as “crianças da sala” porque a eleição já começou…

Veja essa!

O presidente estadual do Cidadania em Sergipe, deputado Georgeo Passos, confirmou para a reportagem do CINFORM ON LINE que com a confirmação da Federação nacional entre o Cidadania e o PSDB, forçando uma aliança política para as eleições de 2022, nos Estados e Municípios, caberá ao senador e pré-candidato a presidente da República, Alessandro Vieira (Cidadania), o comando político desta Federação em Sergipe.

E essa!

Georgeo explica que esta é uma definição das duas Executivas Nacionais. “A Federação com o PSDB está consolidada. Cada legenda segue com vida própria, no aspecto administrativo, mas politicamente caminharemos juntos para as eleições que se aproximam. O entendimento nacional era que nos Estados o comando fica com quem tem o governador. Como em Sergipe não é o caso, prevalece quem tem um senador”.

Georgeo Passos

“Por esse entendimento, fica definido que em Sergipe a coordenação dessa Federação entre o PSDB e o Cidadania ficará sob a responsabilidade do senador Alessandro Vieira. É o mesmo entendimento, por exemplo, do que tivemos em São Paulo, onde o PSDB tem o governador João Dória. Lá caberá a ele coordenar essa Federação”, explica o parlamentar, enfatizando que outros critérios ainda serão definidos, como o fundo eleitoral e o tempo de tv de cada legenda.

Alessandro ou Dória?

Questionado pela reportagem sobre quem será o pré-candidato a governador, Georgeo não confirma, mas deixa a entender que a preferência continua sendo do senador Alessandro Vieira. “O senador está disposto em disputar à presidência da República. Ainda não sabemos qual será a definição nacional da Federação, mas ele também pode ser o nosso pré-candidato a governador. Também ouço falar no nome do vereador Ricardo Marques, mas ele ainda não se manifestou neste sentido”.

Danielle e Amorim

Georgeo explicou ainda que continua dialogando com a delegada Danielle Garcia, presidente estadual do Podemos. “Estamos conversando sim com Danielle e outros amigos. Também vamos ter uma conversa com o ex-senador Eduardo Amorim sobre o PSDB. Temos que ter o cuidado de saber se ele vai continuar ou não no partido. Também temos que conversar com a colega deputada Maria Mendonça”.

Adir Machado

“Tem também a situação de Adir Machado, que está trabalhando uma candidatura a senador. São assuntos que nós vamos debater internamente. Temos uma chapa competitiva para deputado estadual. Achei importante essa definição da Federação antes da janela eleitoral. Aqui não tem surpresa! Quem ficar saberá o alinhamento que terá que acompanhar”, completou Georgeo Passos.

Republicanos I

O partido Republicanos está se fortalecendo no estado e tudo indica que será uma das maiores siglas em Sergipe. O Republicanos já conta com a filiação do ex-prefeito de Canindé de São Francisco e ex-deputado federal, Pastor Heleno; e o ex-deputado federal Jony Marcos; e deve anunciar a filiação de importantes quadros nos próximos dias.

Republicanos II

Os deputados federais Gustinho Ribeiro e Fábio Henrique irão fazer parte do Republicanos e deverão anunciar a mudança em breve. A expectativa é que o partido faça, no mínimo, dois deputados federais. Além disso, o partido vem filiando pré-candidatos a deputado estadual e a espera que sejam eleitos três deputados para a Assembleia Legislativa. Essa rearrumação dará maior tempo de TV e rádio no horário eleitoral e maior estrutura para os candidatos.

André e a gratidão I

André Moura tem se posicionado como homem de grupo e não é segredo a sua relação com lideranças que sempre estiveram do seu lado. Seu mais recente gesto foi realizado na última sexta-feira (18), ao levar o presidente da Federação dos Municípios de Sergipe para seu maior reduto eleitoral, Japaratuba, onde atualmente sua esposa é prefeita.

André e a gratidão II

Lá, André declarou em alto e bom som frente a todos os presentes: “tenha certeza que aqui somos uma grande família e, a partir de hoje, você faz parte desta família”. O gesto indica apoio do grupo de André em Japaratuba para Cavalcante, que é declaradamente pré-candidato a deputado estadual. Se havia alguma dúvida sobre a relação de gratidão e lealdade entre os dois, Japaratuba foi a resposta.

André e a gratidão III

Para quem não se lembra, Cristiano já foi prefeito de Ilha das Flores (135km de Aracaju) e sempre teve uma relação muito próxima com André Moura, chegando a acompanhá-lo durante sua campanha ao senado em atos em todo o Estado. Atualmente, Cristiano também se posiciona claramente em favor de André, aguardando pacientemente sua definição de qual candidatura seguir (se para o senado ou para deputado federal) e apoiá-lo, juntamente com boa parte do agrupamento que segue, atualmente sua liderança.

Olha a Renascer!

Em depoimento prestado por um ex-terceirizado da Fundação Renascer, o mesmo confessou receber valores em mãos (espécie) e como se não bastasse, com valor menor do que o acertado com a cúpula do órgão. Informou também que o órgão é um verdadeiro desastre!

Exclusiva!

Ainda segundo o denunciante uma servidora comissionada, que hoje atua como fiscal de contratos, atesta o que é, e o que não é devido, supostamente para manter o cargo e alguns benefícios indevidos a exemplo do adicional de periculosidade! Garantiu por fim, que essa servidora já trouxe um enorme prejuízo aos cofres públicos por negligencia ao perder prazo judicial!

Periculosidade

Sobre o recebimento da periculosidade, este espaço entende que talvez esse benefício se justifique pelos riscos que estão correndo, tanto de quem concedeu o benefício quanto da própria servidora! Ela faz jus à periculosidade, bem como, o Movimento Polícia Unida em decorrência dos riscos para realização de suas atividades! Sei não, viu!

Laércio & Amorim I

Durante a solenidade de inauguração do Sesc em Itabaiana, na sexta-feira (18), o presidente da Fecomércio, o deputado federal Laércio Oliveira, destacou a importância do trabalho do então senador Eduardo Amorim no Congresso Nacional para que a construção da unidade no município serrano se tornasse realidade, sendo um dos responsáveis por viabilizar o projeto.

Laércio & Amorim II

“Por isso, liguei para o senador Eduardo Amorim e disse que ele precisava estar presente na inauguração do Sesc de Itabaiana. Eduardo teve uma participação fundamental para que os recursos necessários que precisavam vir do Departamento Nacional fossem liberados. Os R$ 20 milhões investidos têm a força do senador Eduardo Amorim, tem o DNA dele. Portanto, por dever de honra, Eduardo Amorim está aqui presente e é um dos itabaianenses que contribuíram para que isto acontecesse”, afirmou Laércio Oliveira.

Laércio & Amorim III

O ex-senador Eduardo Amorim ressaltou a satisfação de participar da materialização do Sesc em Itabaiana. “Raul Seixas, inspirado em Miguel de Cervantes disse que ‘sonho que se sonha só, é apenas um sonho; mas sonho que é sonhado por muitos facilmente se transforma em realidade’. Este é um sonho de muitos itabaianenses e sergipanos e que se tornou realidade para todos da região Agreste de Sergipe, em especial Itabaiana”, salientou.

Laércio & Amorim IV

“Lutei muito enquanto senador e deputado para tornar realidade esta unidade do Sesc. Ajudei na aquisição dos recursos e hoje fico feliz de testemunhar a concretização deste sonho. Agradeço ao deputado Laércio Oliveira pelo reconhecimento público à nossa luta em Brasília”, complementou Eduardo Amorim.

Olha a feira!

A partir da próxima semana entraremos no período da quaresma e observamos que teremos mariscos e demais mantimentos usuais no período, sendo comercializados de forma indevida nas feiras livres da capital! Alô MP! Alô vigilância sanitária! Alô secretarias de saúde do Estado e do Município!

Bomba!

Uma situação envolvendo uma “autoridade pública” e uma empresa detentora de uma usina, com detalhes minuciosos, serão divulgados nas próximas edições! Tirado a “Senhor da Razão”, o rapaz “em fim de feira” parece desesperado para acelerar os “movimentos” e vem sendo barrado pelo empresário, que confessa ter suportado até agora a conversa embaçada por falta de opção, mas entende que de agora para frente é “pé no freio”! Vôte!

Apoio para Henri Clay I

O vereador de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, e o presidente estadual do partido Rede Sustentabilidade, Mário Mateus, declararam apoio integral à pré-candidatura de Henri Clay (Psol) ao Senado. “Nossa decisão se dá, sobretudo, pela competência que ele tem para o cargo e pela relação de confiança política forte que há entre Henri Clay e a Rede. Inclusive, Rede e Psol estão em tratativas avançadas para a formação da federação nacional dos dois partidos “, comentou o presidente estadual do Rede Sustentabilidade.

Apoio para Henri Clay II

O vereador, Ricardo Vasconcelos, enalteceu a pré-candidatura de Henri Clay como fundamental para a construção de um novo momento para o Brasil e para Sergipe. “Conhecemos as qualidades e os compromissos sociais de Henri Clay. A Rede, no âmbito estadual e nacional, sabe que ele é uma figura firme, capaz, autêntica e de forte compromisso social e ético”.

Apoio para Henri Clay III

Em 2020, Henri Clay foi presidente estadual da Rede Sustentabilidade e durante as últimas eleições municipais liderou e coordenou a campanha da chapa de vereadores do partido. O atual presidente, que hoje é primeiro suplente do vereador da Rede, relembra com carinho sua trajetória no partido. “Tivemos êxito no pleito e elegemos vereador em Aracaju Ricardo Vasconcelos, e desde essa época foi estabelecida uma relação de grande confiança”, enfatizou, Mário Mateus.

Luciano Bispo

O presidente licenciado da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, teve alta do Hospital Sírio-Libanês. O parlamentar cumprirá repouso, por um período de oito dias, em um hotel na capital paulista. Na próxima sexta-feira (25), Luciano Bispo fará uma nova revisão que, seguindo o programado, deverá oficializar a sua liberação com o intuito de retornar para Sergipe.

Alô Arauá!

A Prefeitura de Arauá fez um acordo judicial e, pelo visto, assumirá o prejuízo por conta da realização de um contrato “estranho” para prestação de serviços supostamente por um parente muito próximo do atual gestor. O comando mudou, mas as “práticas” continuam as mesmas no município. Nas próximas colunas traremos detalhes dessa “façanha” e o “modus operandi” dos envolvidos que, diga-se de passagem, andam em total “descompasso” com as boas práticas exigíveis para quem opera com recursos públicos.

TCE/SE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) vai colaborar com o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) na realização do Workshop de Gestão Pública, que ocorrerá nos próximos dias 8 e 9 de março, no auditório do Sebrae, tendo como principal objetivo a divulgação do Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA). A adesão da Corte à iniciativa foi assegurada pelo presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição, ao receber a visita do presidente do CRA-SE, Jorge Cabral, acompanhado do vice-presidente do CRA, Gildson Farias.

Flávio Conceição

“Qualquer ação que tenha esse propósito educativo, de melhoria e aperfeiçoamento das gestões públicas sergipanas terá sempre total apoio desta Casa”, comentou o conselheiro. O Índice CFA de Governança Municipal foi criado com o intuito de auxiliar gestores públicos a entenderem, através de dados consolidados, quais seriam as possíveis oportunidades de melhorias em seu município.

Jorge Cabral

“Vamos contar com um dia de workshop de práticas relacionadas ao uso do IGM e, no dia seguinte, planejamos o formato de uma palestra de sensibilização das autoridades públicas do nosso estado. Então, acreditamos em um evento que vai se somar às boas práticas de gestão, buscando estabelecer um círculo virtuoso em nível de gestão pública”, destacou o presidente do CRA/SE, Jorge Cabral.

Raimundo Aragão

Após a visita ao conselheiro presidente, os representantes do Conselho Regional de Administração ainda estiveram reunidos com o assessor da Presidência, Raimundo Aragão, para alinhar detalhes do Workshop, a exemplo da participação de integrantes do corpo técnico do Tribunal. “A ideia é que os técnicos conheçam melhor essa ferramenta e, possivelmente, aproveitem seus dados em eventuais ações de fiscalização”, concluiu Raimundo Aragão.

TCE & Huse

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu em seu gabinete, o superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Walter Pinheiro. Conforme o médico, a visita foi de cortesia, visando estabelecer um diálogo direto com a Corte. “Viemos conversar com o conselheiro Flávio Conceição, mostrar um pouco das nossas rotinas no Huse e nos colocar à disposição”, destacou Pinheiro.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

