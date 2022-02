ABRAz Sergipe abre inscrições para curso de cuidadores de idosos

A Associação Brasileira de Alzheimer – Regional Sergipe (ABRAz/SE) está com inscrições abertas para a 15ª turma do Curso de Capacitação para Cuidadores de Idosos e de Pessoas com Doença de Alzheimer. As aulas estão previstas para iniciar em março e serão realizadas na Universidade Tiradentes, Campus Centro, todas as sextas, sábados, além de encontros quinzenais que ocorrerão nas segundas-feiras.

O objetivo do curso é capacitar familiares, trabalhadores da área da saúde e simpatizantes para exercerem funções de cuidador de idosos em domicílios, instituições de longa permanência, hospitais, entre outras modalidades de atenção ao idoso e de pacientes com Alzheimer.

Com 140 horas de aulas teóricas e 20 horas de aulas práticas, o curso é composto por diversas orientações de como proceder nos cuidados com a pessoa idosa e com o paciente com Alzheimer. São orientações realizadas por médicos, geriatras, psicólogos, fonoaudiólogos, dentre outros profissionais que compõem a equipe multidisciplinar que atua junto ao idoso e ao paciente com demência.

A capacitação será realizada seguindo todos os protocolos de biossegurança solicitados pelas organizações de saúde, como uso de máscaras, aferição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas na sede da ABRAz Sergipe, localizada no Centro Médico Odontológico, 510, Sala 403, bairro São José. O valor investido é de R$ 330 que pode ser dividido em até três vezes (R$ 300 do curso + R$ 30 taxa de inscrição na ABRAz).

No momento da inscrição é necessário apresentar xerox da Identidade, CPF e comprovante de residência. Dúvidas podem ser sanadas através dos telefones (79) 99975-8256 e (79) 99605-6352. Outras informações também podem ser buscadas através do Instagram @abrazsergipe.

Foto assessoria

Por Yago de Andrade Santos